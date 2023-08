Past Apple Watch zich binnenkort aan je outfit aan?

Apple heeft een patent gekregen voor een kleurensensor in de Apple Watch. Die zou in de toekomst automatisch het schermpje van het uurwerk aan je outfit kunnen aanpassen.

Een smartwatch is er dan wel om je te laten weten hoe laat het is en hoeveel berichten je aan het negeren bent, het is ook voor een groot deel een mode-item. Dat is meteen de reden waarom de horlogebandjes van de Apple Watch in verschillende kleuren en materialen te koop zijn, en waarom er zoveel verschillende ‘watch faces’ (designs en kleuren) voor het schermpje bestaan.

Moest je het type zijn dat bij het samenstellen van zijn of haar ‘look’ voor de dag ook even de watch face aanpast, dan zou dat binnenkort meer automatisch moeten kunnen. Een nieuw Apple-patent, gespot door Apple Insider, beschrijft namelijk een proces waarbij het toestel een sensor krijgt ingebouwd die de kleur van externe objecten kan oppikken. Die kleur kan vervolgens gematcht worden in het scherm.

Het idee lijkt te zijn om je smartwatch te richten op je shirt of je nieuwe horlogebandje, waarna het display vervolgens automatisch het huidige design omzet naar bijpassende kleuren.