Slimme bril maakt spektakelvideo’s van je fietsritten

Sporters beleven meer. De slimme bril van Bleequp wil dat in beeld brengen en automatisch de hoogtepunten samenvatten.

De Bleequp Ranger ziet eruit als een doodgewone fietsbril met een kleine camera vooraan. Die capteert alles gedurende een uur, of tot 5 uur met een extra batterij die aan je helm vastklikt en als extra achterlicht fungeert. Met die opzet wil het Chinese Bleequp na een drietal jaar sleutelen de markt op gaan.

Maar de Ranger is meer dan een dashcam voor fietsers. Met behulp van AI monteert het de beelden met focus op de bijzonderste momenten. Een sprintje, plots remmen, of adembenemende landschappen worden herkend en optioneel voorzien van een snelheidsmeter, je rijtijden of een kaartje met je route.

Op de bril zelf is er geen heads-up display. De makers willen dat de bril zelf geen afleiding wordt voor het fietsen. Wel zitten er een microfoon en luidsprekers in verwerkt, waarmee je met vrienden in de buurt (met dezelfde bril uiteraard) kan praten. Maar je kan er ook auditieve richtingaanwijzingen mee krijgen.

De Ranger heeft een 16 megapixel camera en filmt in 1080p tot 120 graden breed. Je kan meerdere beeldverhoudingen gebruiken en tot 32 gigabyte opslaan op het toestel. De bril zelf is waterresistent (IPX4) en is UV400 beschermend. De brillenlens zelf is afneembaar.

De Bleequp Ranger kopen is momenteel enkel mogelijk via een crowdfundingcampagne die eind deze maand start. Daar zal de bril 500 euro kosten. Wie deze week toehapt tijdens de introductieweek op MWC, krijgt wel 150 euro korting.