Atari brengt horloge met klassieke videogames uit

De My Play Watch van het Frans-Amerikaanse merk Atari heeft smartwatchfuncties als een hartslagmonitor. Maar videogamenostalgici zullen vooral verheugd zijn dat ze er klassiekers Centipede, Missile Command, Pong en Super Breakout op kunnen spelen.

Na een reeks remakes van zijn eigen gameklassiekers, en een gemoderniseerde versie van zijn oude VCS-console, brengt videogamemerk Atari nu dus ook een eigen horloge uit. De Atari My Play Watch heeft geen Bluetooth of wifi, waardoor het bijvoorbeeld niet de connectie met de gebruiker zijn telefoon kan maken. Maar op het product zelf zitten wel primaire gezondheidsfuncties als een hartslagmonitor, een stappenteller en een calorieëntracker.

Wie echter tachtig dollar neertelt voor de Atari My Play Watch (het is vanaf juni te koop, maar kan al wel worden voorbesteld), zal dat natuurlijk vooral doen voor de videogames die het spellenmerk erop heeft gezet. Klassiekers Centipede, Missile Command, Super Breakout en oerklassieker Pong zijn daarbij van de partij, speelbaar op het 2-inch-touchscreen, een knop aan de zijkant (die als een soort ‘schietknop’ kan dienen), of de kroon (voor bijvoorbeeld de peddel in Pong of Super Breakout).

Nooit weggeweest

Atari was een van de merken die in 1983 zwaar leed onder een immense crash van de videogame-industrie, maar het bedrijf is op die vier decennia tijd nooit verdwenen. Wel heeft het een opeenvolging van eigenaars gehad, waaronder mediaconcern Warner (dat zich er na de videogamecrash vrij snel vanaf maakte), speelgoedfabrikant Hasbro en Infogrames, een Frans software- en videogamebedrijf. Dat herdoopte zichzelf in 2003 tot Atari, maar verkocht in 2009 zijn moderne videogame-activiteiten weer aan de Japanse groep Bandai Namco.

Het overgebleven bedrijf richtte zich sindsdien uitsluitend op het opnieuw uitbrengen van oude titels, waarmee het pas sinds de intrede van nieuwe ceo Wade Rosen, in 2021, echte successen begon te boeken. Onder Rosen nam Atari onder meer de rechten en overblijfselen van voormalig concurrent Intellivision over, en er kwamen – naast die remakes – ook onder meer een whiskykaraf in de vorm van een oude joystick uit, en barbecuesauzen in het thema van oude Atari-games.