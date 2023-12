China legt online gaming aan banden

De Chinese overheid heeft vrijdag nieuwe maatregelen aangekondigd in de strijd tegen online gamingverslaving. In reactie nemen aandelen van Chinese technologiebedrijven een steile duik.

De Chinese regulator wil vooral praktijken aanpakken die spelers aanmoedigen om meer geld en meer tijd te spenderen tijdens online spelletje, zoals beloningen voor wie vaak inlogt. Naar verluidt zullen er binnenkort ook pop-upberichten te zien zijn die spelers waarschuwen dat ze zich ‘irrationeel’ gedragen.

‘Oorzaak van resem kwalen’

De Chinese regering begon de gamingsector in 2021 hard aan te pakken, als onderdeel van een algemeen regelgevend optreden tegen de technologiereuzen van het land. Peking heeft met name een strikte beperking opgelegd aan de hoeveelheid tijd die kinderen online mogen spelen en heeft de marketingvergunningen voor nieuwe games maandenlang bevroren. De regering geeft online gaming de schuld van een hele resem kwalen, gaande van bijziendheid tot werkloosheid of een te laag geboortecijfer.

In reactie op de nieuwe maatregelen koersten Chinese technologieaandelen vrijdag fors lager. Zo verloor het aandeel van internet- en gamereus Tencent tot 16 procent lager, en dat van rivaal NetEase 18 procent.

Hoge werkloosheid

De Chinese aanpak van gaming is mogelijk ingegeven door de wens om consumentenuitgaven te verschuiven naar andere sectoren, in het licht van een economische vertraging. Het kan ook bedoeld zijn om meer jongeren aan te moedigen om werk te zoeken, aangezien de werkloosheid onder 16- tot 24-jarigen volgens recente cijfers een recordhoogte van 21,3 procent heeft bereikt.