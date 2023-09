Red Bull en Hogeschool PXL openen eerste gaming hub in Benelux

De Hasseltse hogeschool PXL slaat de handen in elkaar met Red Bull en opent de eerste Red Bull Gaming Hub in de Benelux. Dat is de nieuwe place to be voor game-liefhebbers, midden op de campus.

Hogeschool PXL is gevestigd in Hasselt en zet in op studenten met vlotte computervaardigheden. Of binnenkort beter gezegd: game-vaardigheden. De Hogeschool opent voor het eerst een gaming hub – of simpelweg een verzamelplaats voor liefhebbers om er samen een potje te gamen. Naast gewoon ‘lekker hangen en een potje gamen’, wil de school er ook community events, exclusieve release parties, bootcamps en streaming sessies organiseren.

De hub wordt niet alleen een meerwaarde voor studenten die wensen te ontspannen, maar ook voor diegenen die hun eerste stappen willen zetten in het gaming-milieu. ‘We zijn heel erg fier met de Red Bull Gaming Hub op onze campus. Het is trouwens de eerste in de Benelux. Dit alles spoort dan ook nog mooi samen met de opstart van ons nieuwe opleidingstraject ‘Gaming Business’ op 18 september‘, aldus algemeen directeur Ben Lambrechts.

© Red Bull Content Pool