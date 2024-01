Steam gestopt met ondersteuning voor Windows 7 tot 8.1

Ondersteuning van Steam, het populaire gameplatform, is op 1 januari vervallen voor Windows 7, 8 en 8.1. Dat meldt uitgever Valve.

De beslissing om niet langer oudere versies van Windows de ondersteunen zat er al even aan te komen. Nu geeft Valve aan dat er geen nieuwe updates meer voor deze besturingssystemen zullen worden uitgebracht. De software zelf blijft voorlopig wel werken.

Officiële ondersteuning voor Windows 7 tot 8.1 door Microsoft werd al een tijd geleden stopgezet en ook Google is vorig jaar gestopt met updates voor deze systemen. Dat laatste is belangrijk, gezien het Steam gameplatform gebruik maakt van een vorm van Google’s Chrome browser. Voor de gamers die het zo lang hebben volgehouden, wordt de situatie nu wel penibel. Gratis upgraden naar Windows 10 of 11 is niet langer mogelijk.