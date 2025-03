Studenten gamen vrijdag 24 uur lang in Thomas More Hogeschool

De Thomas More Hogeschool in Mechelen organiseert op vrijdag 21 maart weer het zogenaamde Gamefest. De digitale marathon is aan zijn derde editie toe en duurt maar liefst 24 uur.

Campus De Ham van de Thomas More Hogeschool transformeert het hele weekend tot een gaming arena. Studenten kunnen er kampioenschappen uitvechten, maar ook genieten van een retro gaming corner en VR-ervaringen. Studenten van de richtingen e-sportsmanagement, Entertainment Business en de mediaschool van Thomas More zetten het Gamefest op zelf poten en zitten er ook achter de knoppen. ‘Het Gamefest is voor ons het ultieme praktijkproject binnen onze studie’, klinkt het bij de studenten.

Strategisch denken en teamwork

24 uur gamen: echt gezond klinkt dat niet. Maar volgens onderzoekers van de opleiding heeft gamen ook positieve kanten, omdat het ‘je sociale skills kan triggeren’. Bart Van Eemeren, coördinator van het keuzetraject e-sportsmanagement, gaat nog een stapje verder. ‘Gamen is zoveel meer dan het klassieke beeld van een puber die alleen op zijn kamer speelt’, stelt hij. ‘Op het Gamefest zien we dat gamen strategisch denken en teamwork bevordert. Vaardigheden die echt overal van pas komen.’

Met het evenement wil de Thomas More Hogeschool ook bewijzen dat gamen verbindt. Vorig jaar kende het Gamefest met 25 deelnemers een iets minder succesvolle editie. Vrijdag mikt het weer op 75 bezoekers, hetzelfde aantal als bij de start. De deuren openen op vrijdag om 18 uur. Inschrijven kan via deze website en kost 6 euro.