Hollywoodstudio’s laten X links liggen

De grote Hollywoodstudio’s hebben al tien dagen geen nieuwe berichten meer geplaatst op X, het vroegere Twitter. De bedrijven namen de beslissing deels omdat ze vreesden voor een negatieve omgeving voor hun merken, meldt CNN. Vertegenwoordigers van studio’s als Sony Pictures en Warner Bros. wilden geen commentaar geven.

Het is opvallend dat de accounts van de studio’s op X sinds 17 november geen nieuwe berichten hebben gepubliceerd. Dergelijke pauzes zijn hoogst ongebruikelijk, aangezien er elke week nieuwe films uitkomen waarvoor aandacht moet worden gegenereerd via online platforms.

Reputatieschade

Half november werd de reputatie van X beschadigd. Elon Musk werd ervan beschuldigd het antisemitisme op zijn platform aan te wakkeren met bepaalde posts. Ook publiceerde onderzoeksgroep Media Matters screenshots van advertenties die te zien waren onder berichten waarin de ideeën van Adolf Hitler of het Derde Rijk werden opgehemeld. X beweerde dat Media Matters ervoor had gezorgd dat de advertenties naast de berichten werden weergegeven door de profielen herhaaldelijk te laden en nam juridische stappen.

Na de twee incidenten hebben verschillende grote bedrijven hun advertenties op X opgeschort. De New York Times meldde in het weekend, op basis van interne documenten, dat het platform, dat al worstelde met zwakke verkoopcijfers, hierdoor tot 75 miljoen dollar aan inkomsten zou kunnen verliezen tegen het einde van het jaar. X beweerde in een verklaring dat het slechts om een bedrag van ongeveer 11 miljoen dollar gaat.

Musk heeft de afgelopen weken herhaaldelijk benadrukt dat hij niet antisemitisch is en werd maandag ontvangen in Israël. Hij bezocht met de Israëlische premier Netanyahu onder andere een kibboets die op 7 oktober werd aangevallen door Hamas.