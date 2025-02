Apple lanceert goedkopere iPhone 16e

Een klein half jaar na de iPhone 16 komt Apple met een budgetvriendelijkere iPhone 16e. Die heeft bijna alles van het originele toestel, met zelfs een iets betere batterij.

De iPhone 16e begint bij 719 euro en is zo een stuk goedkoper dan de iPhone 16 (vanaf 969 euro). Maar ook een stuk duurder dan de vorige ‘budget’ iPhone uit 2022 die rond de 500 euro kostte. Het toestel is in zwart en wit verkrijgbaar vanaf 28 februari. Wie wil, kan hem vanaf vrijdag 14 uur al online bestellen.

Voor dat geld moet je, de camera buiten beschouwing gelaten, vrij weinig compromissen sluiten. De iPhone 16e heeft gezichtsherkenning, draadloos opladen, ondersteunt eSIM en Apple Intelligence (dat pas vanaf april in Europa beschikbaar is). Die laatste feature zorgt voor een dosis kunstmatige intelligentie die onder meer teksten kan samenvatten en verbeteren, of afbeeldingen kan genereren.

Het toestel is met zijn scherm van 6,1-inch even groot als de iPhone 16, heeft dezelfde A18-processor en komt met 8 gigabyte RAM. Dat is een verdubbeling ten opzichte van de iPhone SE uit 2022. Apple neemt ook in deze versie afscheid van de ooit iconische thuisknop, waardoor vrijwel de volledige voorkant uit scherm bestaat.

Wel knipt Apple in de kostprijs voor de camera. Geen eiland aan lenzen om ver en dichtbij te fotograferen, wel één 48 megapixel-camera (26mm, f/1.6) waarin ook een 12MP telephoto-functie zit verwerkt (52mm, F/1.6). Filmen kan uiteraard in 4K-kwaliteit.

Betere batterij, eigen modem

Apple zegt dat het de interne onderdelen kleiner kon maken waardoor er meer plaats is voor een krachtigere batterij. Ook heeft het techbedrijf met zijn C1-chip voor het eerst een eigen 5G-modem voorzien, waardoor het meer controle heeft over de verbinding die het toestel maakt. Apple stapte enkele jaren geleden over op zelfontwikkelde chips, de zogeheten Apple Silicon SoC’s, voor zijn computers en gadgets, en lijkt dat nu ook te doen voor de modem.

Met die aanpassingen claimt het bedrijf dat de iPhone 16e langer meegaat op één batterijlading dan de in september geïntroduceerde iPhone 16. Zo kan het toestel tot 26 uur video afspelen. In de eindeloze reeks specificaties en superlatieven op de website van Apple staat wel nergens welke capaciteit die batterij dan wel heeft. Mogelijk kan die langere autonomie er komen omdat de iPhone 16e minder energie verbruikt dan de iPhone 16.

© Apple

Opladen kan draadloos, of via USB-C tot 20W. Daarmee zegt Apple dat het toestel op een half uur tijd tot 50 procent is opgeladen. Wel moeten we daar opmerken dat heel wat Android-toestellen hogere wattages ondersteunen en dus in minder tijd wat stroom kunnen bijtanken.

Soms duurder dan de gewone iPhone

CEO Tim Cook zegt dat de 16e-reeks Apples populaire smartphone voor meer mensen beschikbaar maakt door de lagere prijs. Maar een echt budgettoestel kan je het niet noemen. De ‘goedkoopste’ iPhone 16e met 128 gigabyte opslag begint bij 719 euro. Dat is duurder dan veel smartphones in het middensegment. Voor de versie van 256 gigabyte betaal je 849 euro, wie 512 gigabyte wil betaalt 1.099 euro. Dat is duurder dan de meest betaalbare iPhone 16 of OnePlus 13, zij het ook met minder opslagcapaciteit maar wel met een uitgebreidere camera.

Maar wie graag een recente iPhone wil en geen fan is van refurbished-toestellen, koopt met de iPhone 16e wel een telefoon met uitstekende specificaties en vrijwel alle functies van de iPhone 16, voor een paar honderd euro minder – zeker als opslagruimte niet je grootste bekommernis is.