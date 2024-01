Apple wil iPhone openstellen voor andere aanbieders contactloos betalen

De Amerikaanse techgigant Apple is bereid om zijn mobiele telefoons ook open te stellen voor andere contactloze betaaldiensten dan Apple Pay. Dat heeft de Europese Commissie vrijdag aangegeven in een persbericht.

Apple is volgens de Commissie bereid om de andere aanbieders van betaaldiensten toegang te bieden tot de NFC-chip op iPhones. Die chip maakt communicatie mogelijk tussen de mobiele telefoon en de betaalterminals in winkels. Momenteel kan enkel Apple’s eigen betaalsysteem Apple Pay de chip gebruiken.

Machtsmisbruik

De Commissie was in 2020 een onderzoek gestart na een klacht van Europese banken. Twee jaar later kwam ze tot de voorlopige conclusie dat Apple met deze praktijk misbruik maakte van zijn dominante positie en de Europese concurrentieregels met de voeten trad. Er hing het bedrijf een boete boven het hoofd die kan oplopen tot 10 procent van de jaaromzet.

Met deze toegevingen, die tien jaar van kracht zouden blijven, hoopt Apple tegemoet te komen aan de bezwaren van de Commissie en een boete te vermijden. De Commissie biedt nu alle betrokken partijen een maand tijd om hun reacties te geven. Nadien neemt de Europese concurrentiewaakhond een definitieve beslissing.

‘We hebben engagementen voorgesteld om andere ontwikkelaars in de Europese Economische Ruimte een optie te leveren die hun gebruikers in staat zal stellen om contactloze betalingen te doen, los van Apple Pay en Apple Wallet’, bevestigde Apple. Het bedrijf beklemtoont wel dat Apple Pay ‘op grote schaal beschikbaar’ zal blijven.