Review: Oppo Find X8 Pro – Flagship voor de prijs van een zeilbootje

Oppo brengt haar eerste topmodel sinds lange tijd uit. Daarmee doet het meteen wat het goed doet: topkwaliteit zonder veel franjes, aan een vrij scherpe prijs.

Even terugspoelen: door een patentgeschil met Nokia bracht Oppo een tijdlang geen toestellen uit in Europa. Dat obstakel raakte begin 2024 opgelost waardoor het merk terugkeerde naar onze regio. Het vorige vlaggenschip, de X7 Ultra kwam niet naar Europa, maar de opvolger Find X8 Pro moet nu opnieuw de harten (en portefeuilles) van Europese consumenten overtuigen.

Dat laatste zetten we er bewust bij. De X8 Pro ging van start aan 1.149 euro, maar is op het moment van reviewen op verschillende plekken te koop voor minder dan duizend euro. Ook bij Oppo zelf betaal je ‘maar’ 979 euro. Dat is niet weinig, maar wel een stuk minder dan wat je bij Apple, Samsung of OnePlus betaalt voor het toptoestel.

Voor die prijs krijg je een 6,78 inch smartphone, dat is een tikkeltje groter dan de afgelopen zomer gelanceerde Reno 12 Pro (6,7 inch) , al zie je dat met het blote oog niet, en iets kleiner dan de pas gelanceerde Reno 13 Pro (6,83 inch).

Binnenin zit 16 gigabyte RAM en een Mediatek Dimensity 9400 chip (3 nanometer architectuur). Hoewel 16 gigabyte meer dan genoeg is voor zelfs vrij intensieve gebruikers, heb je de optie om tot 12 gigabyte aan opslagruimte ook als werkgeheugen in te zetten.

Met 215 gram zit de X8 Pro rond het gewicht van de meeste smartphones van dit formaat.

Look en feel

De Find X8 Pro heeft aan de rechterkant een volumeknop met daaronder een aan/uit knop die je ook kan gebruiken om Google’s AI-assistent Gemini op te roepen. Links vinden we een kleine maar makkelijk bedienbare slider om de telefoon stil of op trilstand te zetten. Zoals bij de meeste Oppo’s zit de frontcamera als een klein gaatje bovenaan gecentreerd. Aan de rand onderaan zit de usb-C oplaadpoort en het simkaartslot.

Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten

De 120 Hz verversingssnelheid in combinatie met een HDR-video op YouTube geven een warm en vol beeld dat kleuren ten volle laat schitteren. Wanneer we dat vergelijken met de Reno 12 Pro, dan toont het beeld van de X8 iets feller en beter verlicht. Het verschil is klein, maar het is er.

Achteraan kan je moeilijk naast het groot camera-eiland kijken. Vier lenzen in een grote cirkel die bijna een derde van de telefoon in beslag nemen, met in het midden een ‘H’ van Hasselblad. Of dat knap design is, of vooral een manier om uit te schreeuwen dat er een dure cameramodule in zit, is een persoonlijke voorkeur, maar de Find X8 Pro lijkt daardoor meer op een dun fototoestel, dat je ook als telefoon kan gebruiken. Lelijk is het niet, maar discreet evenmin.

Wel merken we graag op dat het enorm cameraeiland een voordeel heeft. Gebruik je de telefoon zonder hoesje, dan zit het op een handige plek om de telefoon op je wijsvinger te laten steunen. Het is een detail, misschien niet eens zo bedoeld, maar maakt dat het toestel goed in de hand ligt.

4X 50 megapixel, powered by Hasselblad

Vooraan vinden we een 32 megapixel lens (met een diafragma/aperture van f/2.4, 21mm) die in 4K kan opnemen. In het Hasselblad-eiland, formeel het Hasselblad Master Camera System, zitten vier lenzen van telkens 50 megapixel: Een brede lens met F/1.6 (23mm), een telefoto lens (F/2.6, 73mm) die tot 3x optisch kan zoomen, een F/4.3 135 mm telefoto lens die tot 6x optisch kan zoomen en een F/2.0 15mm ultrawide lens die 120 graden breed gaat. Uiteraard kunnen ook de lenzen achteraan in 4K opnemen, of in 1080p in 240 frames voor slow motion video.

Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten

Let wel op, Oppo pakt zo graag uit met haar Hasselblad-samenwerking, dat er ook geen ontsnappen aan is wanneer je een foto neemt. Standaard worden foto’s voorzien van een witte ‘Hasselblad’ band onderaan. Leuk voor wie daarmee wil uitpakken, maar eigenlijk vooral storend. Als we willen uitpakken met foto’s ‘powered by Hasselblad’ dan moeten dat vooral uitstekende foto’s zijn. Gelukkig valt dat extraatje vlot uit te schakelen in de instellingen.

Om na te gaan of een viervoudige camera ook betere beelden oplevert, hebben we enkele foto’s tegelijk met de vorig jaar verschenen Reno 12 Pro en de Find X8 Pro genomen. Op het eerste zicht lijken die zeer gelijkwaardig, bekijk je de beelden in volledige resolutie of ingezoomd, dan zijn de foto’s van de Find X8 soms net iets scherper en gedetailleerder. Maar het verschil is klein. Wie alles uit een smartphonecamera wil halen is beter af met de Find X8. Maar in zeer veel gevallen gaat het verschil met een midrange toestel nauwelijks merkbaar zijn.

1/4 De linkse foto werd genomen met de Oppo Reno 12 Pro, de rechtse met de Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten 2/4 De linkse foto werd genomen met de Oppo Reno 12 Pro, de rechtse met de Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten 3/4 Foto genomen met de Oppo Reno 12 Pro. © PIeterjan Van Leemputten 4/4 oplus_3276800 1/4 De linkse foto werd genomen met de Oppo Reno 12 Pro, de rechtse met de Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten 2/4 De linkse foto werd genomen met de Oppo Reno 12 Pro, de rechtse met de Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten 3/4 Foto genomen met de Oppo Reno 12 Pro. © PIeterjan Van Leemputten 4/4 oplus_3276800 De linkse foto werd genomen met de Oppo Reno 12 Pro, de rechtse met de Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten De linkse foto werd genomen met de Oppo Reno 12 Pro, de rechtse met de Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten Foto genomen met de Oppo Reno 12 Pro. © PIeterjan Van Leemputten oplus_3276800

Software

Het toestel draait op ColorOS, Oppo’s variant van Android. Die zal nog vijf jaar Androidupdates krijgen en zes jaar security-updates. ColorOS is een vrij cleane en vlot aanpasbare Android-versie die Oppo al even gebruikt.

Leuk is dat ook dit toestel ‘AI Studio’ heeft waarmee je selfies of foto’s van anderen met AI een gekke twist kan geven. Geen unieke killer app, maar wel een garantie om je bij het volgend (familie)feestje tot entertainer van dienst te bombarderen.

Waar Oppo helaas wel de mist blijft ingaan is bloatware. TikTok, Amazon Music, de Spaanse webshop Miravia of een eigen app store met ‘essentiële apps’ worden je aangeboden om in één tik te installeren.

Alleen is het begrip ‘essentieel’ zeer relatief tenzij volstrekt onbekende namen als ‘MapXplorer’ of ‘Rock Crawler’ en ‘Piano Star’ je hart sneller doen slaan. Laten we het benoemen voor wat het is: bloatware. Dingen die u niet wil, maar toch krijgt. We begrijpen dat zoiets geld oplevert voor de fabrikant en voor de goedkopere toestellen willen we daar begrip voor opbrengen. Maar een flagship van om en bij de duizend euro hoeft niet met ongewenste software te komen.

Oppo Find X8 Pro © Pieterjan Van Leemputten

Batterij

Met een capaciteit van 5.910 mAh heeft de Find X8 een van de grootste batterijen op de markt, wat maakt dat het toestel ideaal is voor wie een dag (of langer) er intensief mee aan de slag is. Voor het eerst gebruikt Oppo een sillicon-carbon batterij. Daarmee kan het naar eigen zeggen tien procent meer capaciteit in dezelfde afmetingen steken.

Opladen gaat in theorie tot 80 watt via haar SuperVOOC technologie. De reden dat we daar een kanttekening bij plaatsen is omdat er wel een laadkabel, maar geen oplaadkop inbegrepen is. Om te kunnen snelladen heb je dus wel een oplader nodig die dat protocol ondersteunt. Het toestel kan ook tot 50 watt draadloos opladen en zelfs aan 10 watt draadloos andere toestellen opladen, een functie die in combinatie met de grote batterij handig kan zijn op plaatsen zonder stopcontact in de buurt.

Conclusie

Alles bij elkaar is de Oppo Find X8 Pro een uitstekend toestel om genuanceerde redenen. Steekt hij kop en schouders boven de concurrentie uit? Neen. Maar jezelf onderscheiden in een mature smartphonemarkt wordt elk jaar moeilijker. Wat de Find X8 Pro wel uitstekend doet is krachtige hardware, een degelijke camera, een mooi design en een degelijke batterij combineren met een degelijke prijs nu het toestel onder de duizend euro zit.