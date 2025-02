Oppo stelt Reno13-reeks  voor: AI-foto’s en droogtrillen

Met onder andere meer AI op de camera en een mechanisme om de telefoon intern weer droog te krijgen na een onderwatersessie kondigt Oppo haar midrange-reeks aan. Met vier toestellen van 379 tot 799 euro wil het bedrijf het hele middensegment beslaan.

Wie volgende week een overdaad aan smartphones verwacht op MWC is er aan voor de moeite. De meeste grote spelers kondigen hun toestellen immers vlak voor de telecombeurs aan. Samsung, Apple en OnePlus kondigden recent al hun blikvanger voor 2025 aan. Ook Oppo sluit aan bij dat rijtje met vier varianten: de Oppo Reno13 Pro 5G en de Reno13 5G, maar ook de goedkopere Reno13 F 5G en de Reno13 FS 5G.

© Pieterjan Van Leemputten

Pro

Het toptoestel uit die reeks is de Oppo Reno13 Pro 5G. Het toestel is beschikbaar in ‘Plume Purple’ en ‘Graphite Grey’, heeft een afmeting van 162,73X76,55 millimeter, is 7,55 millimeter dik en weegt 195 gram. De ‘gewone’ Reno13 5G is beschikbaar in ‘Plume White’ of ‘Luminous Blue’ en is met 157,90X74,73 mm iets kleiner en met 7,23 een kwart millimeter dunner voor 181 gram.

Beide toestellen hebben een 1,5K OLED scherm aan 120 Hz. Ze draaien ook op een MediaTek Dimensity 8350 chip. Die telt 8 cores op een 4 nanometer proces met een hoofdfrequentie van 3,35 GHz. Het werkgeheugen (RAM) is op beide versies 12 Gigabyte. De Reno13 heeft 256 gigabyte opslag, de Reno13 Pro komt met 256 of 512 GB.

Beide versies zijn gemaakt uit een aluminium frame ‘van ruimtevaartkwaliteit’. Altijd handig voor wie een interplanetaire citytrip in het vooruitzicht heeft.

Camera en batterij

Waar de Reno13 en Reno13 Pro van elkaar verschillen is onder meer de batterij. Eerstgenoemde heeft een 5.600 mAh batterij, de Pro-variant heeft 5.800 mAh onder de motorkap. Beiden ondersteunen snelladen tot 80W (Supervooc Flash Charge) en Oppo belooft dat dat de batterijen na vijf jaar nog minstens tachtig procent van hun capaciteit zullen hebben.

© Pieterjan Van Leemputten

Ook in de camera’s die beide toestellen hebben zit een klein verschil. Beiden hebben één frontcamera van 50 Megapixel (F/2.0) met een hoek van 90 graden. Achteraan vinden we drie lenstypes terug.

Voor de Pro is dat een 50 megapixel hoofdcamera (F/1.8 van 84 graden breed) aangevuld met een 50 megapixel Telephoto camera (F/2.8) die tot 3,5X kan zoomen, en met een 8 megapixel ultra-wide-angle camera (F/2.2, 116 graden breed).

De gewone Reno13 heeft eveneens een 50 megapixel hoofdcamera (F/1.8) maar is 79 graden breed. De ultra-wide-angle is identiek en tot slot is er hier een 2 megapixel monochrome camera (F/2.4, 89 graden breed) in plaats van een telephoto lens. Of anders gezegd: de Pro-versie kan beter optisch zoomen.

Duiken en droogtrillen

De hele Reno13-reeks is IP66, IP68 en IP69 water- en stofbestendig. Dat wil zegen dat ze waterspatten tot 80 graden kunnen verdragen, handig voor tijdens het (over)koken. Maar ook dat de telefoon tot dertig minuten lang en tot twee meter onder water kunnen blijven. In een demofilmpje gaat het overigens verder dan ‘spatten’ en werd de Reno13 met een stevige waterstraal beschoten.

© Pieterjan Van Leemputten

Oppo benadrukt dat de Reno13 geschikt is om onder water te fotograferen zonder extra beschermingshoesje. Een onderwatermodus die werkt met de fysieke knoppen (en het aanraakscherm uitschakelt) moeten maken dat zoiets vlot lukt. Wel waarschuwt het bedrijf zelf dat die waterdichtheid met de tijd kan afnemen.

Een leuke bijzonderheid in het onderwaterverhaal is dat de Reno13 een drainagefunctie heeft. Na de duik kan je hem een zeer specifiek geluid laten afspelen dat intern voor trillingen zorgt, dat zorgt er voor dat water van een aantal blootgestelde onderdelen wordt afgeschud. Het klinkt vreemd, maar Oppo zegt dat dit er voor zorgt dat je toestel ook na herhaaldelijk onderwatergebruik goed blijft werken.

Software en AI-trucjes

Oppo komt ook met een reeks nieuwe en bestaande softwarefuncties. Het pakt uit met de mogelijkheid om makkelijk met een tik tegen elkaars toestel (via NFC) dingen te delen tussen Android en iOS. Dat gaat in praktijk via de app O+ Connect die beide toestellen moeten installeren en configureren. AL moeten we nuanceren dat je uiteraard al een eeuwigheid foto’s en andere dingen kan doorsturen via WhatsApp of Signal.

Verder vinden we onder meer AI Eraser terug, de mogelijkheid om ongewenste personen of objecten uit foto’s te halen, of AI Clear Face en AI Best Face, waarbij het toestel uit een reeks gelijktijdig genomen beelden de beste stukken combineert.

Voor de harde werkers is er de mogelijkheid om met AI (Engelstalige) documenten of geluidsopnames samen te vatten, of je met AI dingen te helpen schrijven. Zowel de AI-fotoverbeteringen als de documenten en opnames zijn zaken die vorig jaar ook in de Reno12-reeks zaten, maar wel nog steeds nuttige extra’s zijn en meer zijn dan een gimmick. Zo namen we recent nog met een vorige Reno-generatie in een rumoerige omgeving een gesprek op en de Reno kon dat perfect samenvatten.

Nieuwer is AI Unblur, waarbij wazige foto’s van je kat (of ander huisdier) met behulp van AI scherper worden getoond. AI Clarity Enhancer doet iets gelijkaardigs met slechte foto’s van landschappen. AI Reflection Remover is dan weer een tool om bij foto’s genomen van achter een glas, de reflectie weg te halen.

Reno13 F & FS: iets minder, veel goedkoper

Wie de Oppo13-reeks op het verlanglijstje heeft staan, maar graag iets minder uitgeeft, is er de Reno13F en FS, die ondanks enkele toegevingen zeer vergelijkbaar zijn met de grotere broers.

Beide toestellen meten 162,2X15,05 mm, zijn 7,76 mm dik en wegen 192 gram. Ze bieden dezelfde water- en stofdichtheid en eveneens 5.800 mAh batterij, maar met ‘slechts’ 45W snelladen. Al is dat nog altijd twee keer zo snel als de deze week gelanceerde iPhone 16E.

© Pieterjan Van Leemputten

Het grote verschil zit hem in de processor en de camera’s. Onder de motorkap zit geen Mediatek, maar een Qualcomm Snapdragon 6 met 8 cores, aangevuld met een Adreno710 GPU aan 676 MHz.

Hier kiest Oppo voor een 32 megapixel selfiecamera (F/2.4 en 82 graden). Achteraan is de hoofdcamera wel een 50 megapixel lens (F/1.8 en 78 graden), aangevuld met een 8 megapixel ultra-wide-Angle (F/2.2 en 112 graden) en een 2 megapixel Macro camera (F/.2.4 en 89 graden).

De Reno13 F 5G heeft 8 gigabyte RAM en 256 gigabyte opslag. De Reno12 FS 5G beschikt over 12 gigabyte RAM en 512 gigabyte opslag.

Wat moet dat allemaal kosten?

De Reno-reeks is het middensegment van Oppo, maar de vier modellen zitten ver uit elkaar qua prijspunten. Voor de goedkoopste Reno13 F 5G betaal je 379 euro. De FS-variant met meer RAM en opslag kost 429 euro. Deze twee zijn beschikbaar vanaf 7 maart.

De Reno13 5G kost 549 euro. De Reno13 Pro 5G met 12 gigabyte RAM en 256 GB opslag kost je 799 euro en zijn meteen beschikbaar.