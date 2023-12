PlayStation verwijdert series die gebruikers gekocht hadden

Digitale content blijkt zelden echt je eigendom te zijn, zelfs als je die ooit gekocht hebt. Sony verwijdert meer dan duizend shows door een licentieregeling.

Sony gaat 1.318 seizoenen van verschillende shows verwijderen uit de bibliotheken van gebruikers die ze ooit gekocht hebben. Het gaat in veel gevallen om niche-series, maar het blijft wel een herinnering dat digitale content niet echt van jou is, tenzij je ergens een fysieke drager hebt liggen.

De series in kwestie zijn shows van het Discovery netwerk. Vanaf 31 december 2023 zullen die verdwijnen uit de videobibliotheek van PlayStation, zo meldt Sony. Op dat moment lopen de licenties af die de techgigant sloot met Warner Brothers, het moederbedrijf van Discovery.

Einde verhaal

Het gaat niet om nieuwe content. De tv-shows en films werden verkocht voor de PlayStation 3 vanaf 2008. Nieuwere consoles hadden de functie niet, en de PlayStation Store stopte in 2021 volledig met het aanbieden van films en series. Bij de series die nu verdwijnen zijn onder meer het bekende MythBusters.

Opvallend is wel dat Sony deze titels te koop aanbood, en niet te huur, zoals bij veel streamingdiensten momenteel het geval is. Daar verdwijnen series na verloop van tijd ook uit roulatie, maar wordt nooit gesuggereerd dat een titel ook echt je eigendom is. Bij deze PlayStation series was dat nog wel het geval. Sony biedt vooralsnog geen vergoeding aan voor de verloren aankopen, en er lijkt ook niet meteen een manier te zijn waarop klanten hun gekochte shows kunnen overzetten of in veiligheid brengen.