Apple verliest een miljard dollar per jaar aan streamingdienst Apple TV+

Volgens Amerikaanse technieuwssite The Information lijdt techgigant Apple ieder jaar een miljard dollar (922 miljoen euro) verlies op Apple TV+, de streamingdienst waarop onder meer tv-reeks Severance staat.

Sinds zijn lancering in 2019 werd streamingdienst Apple TV+ bekend voor cultseries als Severance, Shrinking en For All Mankind. Maar geld opbrengen doet ze niet voor de techreus: van de 4,5 miljard dollar (4,15 miljoen euro) die er jaarlijks in Cupertino wordt opgehoest voor het produceren van content voor de dienst, komt er volgens The Information te weinig teruggevloeid om ze zelfs maar break-even te krijgen. Volgens de Amerikaanse technieuwssite lijdt Apple TV+ een miljard dollar per jaar verlies.

Apple TV+ is de enige dienst in de portfolio van Apple die niet winstgevend is, zegt The Information. Volgens de nieuwssite heeft Apples streamingdienst zo’n 45 miljoen abonnees: dat aantal ligt lichtjes hoger dan het aantal dat onderzoeksbureaus tot nu toe eraan toeschreven, maar het blijft het laagste abonnee-aantal op de streamingmarkt: Netflix is daar de onbetwiste leider met 300 miljoen abonnees, Amazon Prime Video zit net boven de 200 miljoen, Disney nadert eveneens die kaap, en HBO Max is inmiddels ook de 100 miljoen gepasseerd.