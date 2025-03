Bibliotheken lanceren streamingplatform met 1.500 films

Bijna veertig bibliotheken uit Vlaanderen en Brussel lanceren vrijdag Cinébib. Op dat streamingplatform staan er al zo’n 1.500 titels van films en documentaires. Cultuurconnect coördineerde eerst een pilootproject en breidt de dienst nu verder uit.

Cinébib is eigenlijk een digitale uitbreiding van de bestaande dvd-collecties van bibliotheken. ‘De openbare bibliotheken maken zo kwaliteitsvolle films eenvoudig digitaal toegankelijk’, zegt Ilke Froyen, directeur van Cultuurconnect. ‘Ze bieden filmliefhebbers een aanvulling op de grote streamingdiensten met veelal commerciële inhoud.’ Het aanbod varieert van (arthouse) langspeelfilms, documentaires, jeugdfilms tot Belgische auteurscinema.

Het aantal bibliotheken dat Cinébib aanbiedt, zou steeds groter worden. ‘Er is groeiende interesse in de dienst’, gaat Froyen verder. ‘Het platform biedt een zorgvuldig samengesteld aanbod van kwaliteitsvolle films.’ Leden van aangesloten bibliotheken kunnen na het inloggen via hun Mijn Bibliotheek-profiel onbeperkt films selecteren en bekijken. Er is geen wacht- of reservatiesysteem.

Cinébib is gratis voor leden van de bib. Het gaat om de bibliotheken van Aalter, Aartselaar, Beringen, Bilzen-Hoeselt, Bree, Brugge, Damme, De Panne, Dendermonde, Eeklo, Genk, Haacht & Boortmeerbeek, Hasselt, Hechtel-Eksel, Heers, Herentals, Heusden-Zolder, Hoogstraten, Jabbeke, Kasterlee, Kluisbergen, Kontich, Leuven, Lier, Lille, Lochristi, Lommel, Maaseik, Muntpunt, Nazareth-De Pinte, Nieuwpoort, Oostende, Oosterzele, Puurs-Sint-Amands, Sint-Niklaas, Staden, Stekene, Westerlo en Zwevegem.