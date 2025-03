Google zegt oplossing te hebben voor uitgevallen Chromecasts

Google zegt dat het een oplossing gaat uitrollen voor het uitvallen van oudere Chromecasts. Tot die er komt wordt afgeraden om het toestel te ‘resetten’.

De patches zouden in volgende paar dagen automatisch moeten installeren. Chromecast-toestellen van tweede generatie en Chromecast Audio-toestellen zijn al bijna een week onbruikbaar.

De eerste rapporten van niet-werkende Chromecast-toestellen komen van 9 maart. Gebruikers van een Chromecast van tweede generatie of een Chromecast Audio kunnen al enkele dagen de toestellen niet meer gebruiken om via officiële apps te streamen. In de plaats krijgen ze een foutmelding dat het toestel niet vertrouwd wordt. Onofficiële apps zouden nog wel werken.

© Google

Ondertussen blijkt de fout te zitten bij een beveiligingscertificaat dat tien jaar geldig was, en nu dus vervallen. Google verontschuldigt zich daarover in een mail aan klanten. Aan verschillende techmedia meldt het bedrijf dat er aan een oplossing wordt gewerkt. Die patch zou in de volgende dagen uitrollen. De Chromecast laten aanstaan en ingeplugd laten zitten zou Google moeten toelaten om hem automatisch te updaten. Wat je vooral niet zou mogen doen is een ‘factory reset’. Die veelgebruikte oplossing maakt het toestel in zijn huidige staat onbereikbaar voor updates, en zou het helemaal onbruikbaar kunnen maken.

Nog niet helemaal dood

Google kondigde midden vorig jaar een opvolger voor de populaire Chromecast aan, de Google TV Streamer. In de traditie van Google-producten die vervangen en meteen afgevoerd worden, werd vorige week dan ook even gevreesd dat de foutmelding gewoon betekende dat oudere Chromecasts niet meer ondersteund worden. Dat lijkt dus, voorlopig, niet aan de orde. Mits een patch zouden toestellen van tweede generatie terug aan de praat moeten geraken. Nieuwere toestellen (derde en vierde generatie) ondervonden de voorbije dagen geen problemen.