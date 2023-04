Pornosite moet amateurvideo’s verwijderen waar het geen toestemming voor kreeg

Pornosite xHamster moet toestemming vragen voor elke amateurvideo die ze wil plaatsen. Dat heeft een rechtbank in Amsterdam beslist, in een zaak aangespannen door een organisatie tegen kinderporno.

Pornowebsite xHamster moet al zijn amateurvideo’s verwijderen, en mag alleen niet-professionele video’s publiceren als ze beschikt over de toestemming van iedereen die in beeld komt. De Amsterdamse rechter doet die uitspraak in een zaak aangespannen door het Expertisebureau Online Kindermisbruik (EOKM), een onafhankelijke organisatie die zich inzet tegen kinderporno en kindermisbruik. Het EOKM spreekt over een ‘overwinning voor de rechten en privacy van slachtoffers waarvan deze naaktbeelden zonder aantoonbare toestemming werden gepubliceerd’.

Het is niet de eerste keer dat een Nederlandse rechter gevraagd wordt over amateurporno te oordelen. Een jaar geleden oordeelde de rechtbank in Amsterdam al gelijkaardig in een zaak rond pornosite vagina.nl.

Toestemming

In de praktijk moet xHamster nu alle video’s met amateurbeelden van het net halen, waarop personen staan die in Nederland wonen en geen expliciete toestemming hebben gegeven voor het verspreiden van die beelden. Amateurvideo’s met mensen die niet in Nederland wonen (en ook geen toestemming gaven) moeten ontoegankelijk worden gemaakt voor de noorderburen. xHamster heeft, zo blijkt uit de zaak, miljoenen video’s waarvoor expliciete toestemming ontbreekt.

Het probleem van ongevraagde amateurbeelden speelt al langer op sites waar gebruikers zelf video’s kunnen uploaden. Vaak komen daar ook wraakporno of video’s die op andere manier illegaal verkregen zijn terecht. Eerder moest Pornhub, de grootste speler in de sector, al tien miljoen video’s verwijderen en een van zijn dochtersites sluiten omwille van rechtszaken in de VS. Dat xHamster, met hoofdzetel op Cyprus, nu door de Nederlandse wet ter verantwoording wordt geroepen, kan tot gevolg hebben dat ook andere internationale pornosites gevraagd zullen worden hun boeltje op te kuisen.

In samenwerking met Dutch IT Channel