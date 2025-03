Spotify laat betalende klanten per ongeluk reclame horen

En plots hoorden ook betalende klanten opnieuw reclame op Spotify. De Zweedse gigant gaf gisteren toe dat een bug voor problemen zorgde, en herstelde het euvel ondertussen.

Het was even opkijken voor veel Spotify-gebruikers toen ze plots – zelfs al hadden ze een abonnement – opnieuw reclames hoorden tussen het streamen door. Vier weken lang ging het echter zo. Een bug zorgde ervoor dat ze niet als betalende klanten werden herkend, en ook suggesties tot oplossingen als uitloggen en weer inloggen bleken niet altijd te helpen. Pas donderdag kon de Zweedse streamer op X posten dat het issue verholpen was.

De hapering komt er kort nadat Spotify aankondigde binnenkort nieuwe abonnementsformules te lanceren, waaronder een ‘superfan’-optie die hen onder andere in staat zal stellen om muziek te remixen.