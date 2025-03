Streamingdienst Streamz wordt duurder

Streamz trekt op 10 april zijn prijzen op. Dat meldt de streamingdienst van Telenet en DPG Media deze week. Er komt voor alle abonnementsformules 1,04 euro per maand bij.

Het bedrijf zegt dat de kosten om kwaliteitsvolle titels en een optimale kijkervaring aan te bieden, stijgen. ‘De streamingmarkt is voortdurend in beweging, en ook Streamz wil mee evolueren om klanten een hoogwaardig en gevarieerd aanbod te blijven bieden’, klinkt het.

Vlaamse reeksen

Streamz Basic, met advertenties, zal vanaf 10 april 8,99 euro per maand kosten in plaats van 7,95 euro. Streamz Premium, zonder advertenties, gaat 13,99 euro kosten in plaats van 12,95 euro en Streamz Premium+, met extra recente films, gaat van 20,95 euro naar 21,99 euro per maand. Wie meteen voor zes maanden of een jaar betaalt, krijgt korting.

Streamz zet vooral in op Vlaamse reeksen. Sinds de lancering in september 2020 maakte de streamingdienst nog geen winst, maar CEO Bart De Groote zei in januari dat het de bedoeling is om dit jaar groene cijfers te halen door meer abonnees aan te trekken.