Twitch verlaat Zuid-Korea om netwerkkosten

Streamingdienst Twitch gaat stoppen met uitzenden in Zuid-Korea. De dienst, onderdeel van Amazon, zegt dat de netwerkkosten te hoog oplopen.

Gamestreamingdienst Twitch zal op 27 februari volgend jaar in het land sluiten. Dat meldt Twitch CEO Dan Clancy. Reden daarvoor zijn de netwerkkosten, aldus Twitch.

Verzender betaalt

Korea heeft een model waarbij de versturende partij bijdraagt aan de netwerkkosten. Het idee, dat ook hier door providers en sommige politici wordt ondersteund, is dat bedrijven die veel data versturen, zoals Netflix of Twitch, bijdragen aan de kosten van het netwerk. Dat maakt het, zo zegt Twitch, te duur om nog in het land te blijven opereren. De dienst probeerde eerder al om bandbreedte te beperken door in lagere resolutie uit te zenden. Nu stopt Twitch dus gewoon helemaal in het land.

De stap is vooral slecht nieuws voor veel van de Zuid-Koreaans e-sportatleten die op de streamingdienst populair zijn. Twitch meldt dat het hen zal begeleiden bij het migreren naar andere platformen.