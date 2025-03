Terug van slechts eventjes weggeweest: de entertainmentrobot

Disney werkt samen met Nvidia en Google DeepMind aan toekomstige robotjes die binnenkort misschien in de pretparken van het concern zullen rondwaggelen. Een Zweedse startup werkt opnieuw aan een robotische hond. Techbedrijven blijven gebeten om elektronische wezentjes op de markt te brengen die ons eerder plezier verschaffen dan ons tot nut te zijn.

Wie de verder niet erg bijzondere Netflix-film The Electric State heeft gezien, begon afgelopen dinsdag misschien gelijk te sidderen toen Nvidia-ceo Jensen Huang op het keynote-podium van GTC 2025, de recentste editie van de AI-conferentie van de chipmaker, verscheen met een robotje dat leek op de BDX-droïden uit Star Wars. In de fictie van The Electric State evolueren plezierrobots voor Disney-pretparken zo snel dat ze een uiteindelijk door de mensheid neergeslagen revolutie ontketenden. En laat het dat precies zijn wat Huang daar kwam aankondigen in San Jose: een plezierrobot die zijn bedrijf aan het ontwikkelen is samen met Google DeepMind en – jazeker – Disney Research.

Nvidia-ceo Jensen Huang tijdens zijn GTC 2025-keynote met een Star Wars-robot. (Justin Sullivan/Getty Images)

Next-gen-plezierrobots

Het partnerschap richt zich, strikt genomen, op nieuwe AI-software voor robots: een fysica-engine die de naam Newton kreeg toebedeeld, en die robotische bewegingen in de echte fysische wereld moet simuleren. Maar een van de eerste toepassingen, zo werd er meteen bij verteld, wordt een nieuwe generatie entertainmentrobots.

Disney droomt al jaren van waarachtig robotische wezens in zijn themaparken. En aangezien het bedrijf eigenaar is van de Star Wars-franchise is het ook overduidelijk in welk thema die plezierrobots moeten passen. Maar ze moeten ook een zichtbare toepassing zijn voor de echte doorbraak die Huang wilde voorstellen op zijn podium: de Newton-engine moet robots ‘expressiever’ maken, en hen ‘leren hoe ze complexe taken met grotere precisie kunnen uitvoeren’.

Nieuwe robothond

Er vallen tal van toepassingen te verzinnen voor intelligente robots. Als robottechnologie ooit voldoende op punt komt om echt rijp te zijn voor primetime, dan kunnen robotische wezentjes hun nut bewijzen in de gezondheidszorg, de industrie, de logistiek, de landbouw, het huishouden. Maar techbedrijven blijven gebrand op hetzelfde als waar Sony een kwarteeuw geleden al mikte met zijn Aibo-hondje: robots die ons gewoon vertier verschaffen.

In dat hoekje lijkt ook een pas aangekondigde uitvinding van de Zweedse AI-startup Intuicell te passen: dat bedrijf kondigde zijn eigen robothond Luna aan. Maar waar Aibo destijds alleen maar voorgeschreven wetten kon volgen, is deze nieuwe digitale viervoeter zelflerend.

Technologische doorbraken

Net als de toekomstige Disney-robotjes brengt ook de robothond van IntuiCell dus vooral een technologische doorbraak met zich mee: het elektronische beest verwerkt informatie op basis van de manier waarop neuronen – verbindingen in een biologisch zenuwstelsel – met elkaar interageren en informatie verwerken. “Wat we hebben gebouwd, is de eerste software die het mogelijk maakt voor een machine om te leren zoals mensen en dieren dat doen”, zegt Viktor Luthman, topman en mede-oprichter van IntuiCell, tegen ANP. “Er is geen voorafgaande training, geen offline simulaties en geen datacenter van een miljard dollar op de achtergrond, maar er is een zenuwstelsel dat de machine in staat stelt te leren.”