‘Europa onderzoekt bundeling Teams en Office door Microsoft’

Microsoft krijgt volgende week naar verwachting te maken met het eerste formele mededingingsonderzoek van de Europese Unie in vijftien jaar. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times.

Het onderzoek van de Europese Commissie – dat is het uitvoerend orgaan van de EU – volgt op beweringen dat het Amerikaanse technologieconcern zijn videoconferentieapp Teams onterecht koppelt aan zijn populaire tekstverwerkingsprogramma Office.

Microsoft sloot in april al een overeenkomst om te stoppen met het dwingen van klanten van zijn Office-software om ook zijn Teams-app voor videoconferenties en berichten automatisch op hun apparaten te installeren. Die toegeving is volgens ingewijden echter onvoldoende gebleken om de Europese mededingingsbezwaren weg te nemen.

Het besluit van de commissie om een onderzoek in te stellen geeft blijk van de vastberadenheid van Europa om praktijken van grote technologiebedrijven die de concurrentie zouden kunnen verminderen, de kop in te drukken. Zo worden grote Amerikaanse techbedrijven als Apple, Google en Meta Platforms allemaal geconfronteerd met onderzoeken wegens vermeend concurrentiebeperkend gedrag.

Internet Explorer

In april meldde de Financial Times ook al dat Microsoft zou stoppen met het dwingen van zijn klanten om Teams automatisch op hun apparaten te installeren. Die stap volgde op een klacht van concurrent Slack in 2020 dat het ‘bundelen’ van de twee diensten door Microsoft in strijd was met de mededingingswetten van de EU.

Volgens de ingewijden is Microsoft nog wel in gesprek met de commissie om een formeel onderzoek te voorkomen, maar is het ‘zeer onwaarschijnlijk’ dat dat gebeurt. Microsoft liet in een reactie weten ‘te blijven samenwerken met de commissie en open te staan voor pragmatische oplossingen die de zorgen wegnemen en klanten goed van dienst zijn’. De commissie gaf alleen aan dat de ‘beoordeling van de klacht op basis van onze standaardprocedures aan de gang is’.

Het EU-onderzoek naar Microsoft zou het eerste zijn sinds 2008. Destijds werd Microsoft beschuldigd van misbruik van zijn dominante positie door gebruikers te dwingen de Internet Explorer-browser, die bij Windows werd geleverd, te downloaden. Microsoft bereikte daarop een schikking met de commissie, die gebruikers de mogelijkheid gaf om een andere browser te kiezen. Maar in 2013 legde de EU Microsoft toch een boete van 561 miljoen euro op voor het niet nakomen van zijn toezegging.