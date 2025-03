Apple verliest juridische strijd rond strenger toezicht in Duitsland

Apple heeft zijn rechtszaak in het hoogste Duitse gerechtshof verloren. De iPhone-maker slaagde er niet in om een eerdere beslissing van de Duitse mededingingsautoriteit uit te wissen.

De Duitse marktwaakhond Bundeskartellamt legde Apple in februari een sanctie op vanwege de te dominante positie van Apple in meerdere sectoren. Apple ging in beroep, maar het hoogste Duitse gerechtshof volgt nu toch de eerdere beslissing van de mededingingsautoriteit. Het hof wijst op de te grote macht van Apple om te beslissen over de markttoegang van derden. Zo zijn externe app-ontwikkelaars en andere partijen afhankelijk van Apple om een groot aantal gebruikers te kunnen bereiken.

Apple is het niet eens met die uitspraak en stelt dat het wel degeljik concurrentie ervaart in de grootste lidstaat van de Europese Unie. Bundeskartellamt-president Andreas Mundt prijst daarentegen net de beslissing van het hof en zegt dat de nieuwe regels de toegang tot de digitale markten nu al verbeteren.

Facebook-eigenaar Meta, Google-moederbedrijf Alphabet en Microsoft ondergingen de afgelopen jaren hetzelfde lot. Daar zorgde de in 2021 ingevoerde mededingingswet voor: een wet die grote techbedrijven beter wil reguleren. E-commercegigant Amazon vocht vorig jaar ook al een soortgelijk arrest aan, maar ving ook bot.