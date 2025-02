Europese Commissie wil 200 miljard mobiliseren voor investeringen in AI

‘De race van de AI is nog lang niet afgelopen’, zegt Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen. Op de AI-top in Parijs kondigde ze plannen aan met gigafabrieken en forse investeringen in Europese AI.

De Europese Commissie wil 200 miljard euro mobiliseren voor investeringen in artificiële intelligentie. Ze zal onder meer een nieuw Europees fonds oprichten ter waarde van 20 miljard voor gigafabrieken. Dat heeft Commissievoorzitter Ursula Von der Leyen dinsdag aangekondigd op de AI-top in Parijs. ‘We willen dat AI een positieve kracht is, die groei stimuleert’, aldus Von der Leyen in een persbericht. ‘Onze aanpak moet nog worden versterkt. Daarom gaan we samen met de lidstaten en onze partners een ongezien kapitaal investeren via het initiatief InvestAI voor Europese AI-gigafabrieken.’

‘Een CERN, maar dan voor AI’

De Commissievoorzitter spreekt van een ‘CERN voor AI’, ‘die al onze wetenschappers en bedrijven, niet alleen de grootste, zal helpen om de meest geavanceerde grote modellen te ontwikkelen en van Europa een AI-continent te maken’.

De EU engageert zich om 50 miljard euro vrij te maken, bovenop de 150 miljard die de bedrijven beloven die deel uitmaken van de ‘EU AI Champions Initiative’. Die verzamelt grote industriële (Airbus, L’Oréal, Mercedes, Siemens…) en technologische (Spotify, Mistral AI…) groepen en moet ‘het volledige potentieel van Europa’ op vlak van AI te ontsluiten. Daarvoor moet de regelgeving wel eenvoudiger gemaakt worden.

‘De race van AI is nog lang niet afgelopen’

‘Ik hoor te vaak dat Europa achterloopt in de race, terwijl de Verenigde Staten en China al een voorsprong hebben. Ik ben het daar niet mee eens. De race van de AI is nog lang niet afgelopen’, aldus Von der Leyen nog.

Het InvestAI-fonds zal investeren in vier toekomstige gigafabrieken in de EU, ‘die zich zullen specialiseren in de meest complexen en erg grote AI-modellen’, aldus de Commissie nog. De fabrieken worden ‘het grootste publiek-private partnerschap ter wereld voor de ontwikkeling van betrouwbare AI’. De Europese middelen komen in eerste instantie uit bestaande financieringsprogramma’s met een digitale component, zoals Horizon Europe. Lidstaten kunnen ook een bijdrage leveren via hun cohesiefondsen.

Een opmerkelijke tussenkomst op de AI-top was voor rekening van de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance. Die waarschuwde de EU om niet te ver te gaan met regulering van kunstmatige intelligentie.