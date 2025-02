Capgemini vindt Europese AI-regels te ver gaan

In de aanloop van de Franse AI-top zegt Alman Ezzat, CEO van Capgemini dat de Europese regeldrang rond AI te ver gaat.

‘In Europa zijn we te ver en te snel gegaan met AI regulering,’ zegt hij in een interview met Reuters. Tegelijk beschrijft hij het gebrek aan standaarden in AI als een nachtmerrie. ‘Het is complex omdat we in elk land apart naar regulering moeten kijken, wat we wel of niet kunnen doen en wat onze verantwoordelijkheid is.

Ezzat is ook enthousiast maar kritisch voor nieuwe spelers zoals DeepSeek. Hij looft het feit dat er een nieuwkomer is die modellen deelt die volgens hem beter te finetunen zijn. Maar merkt ook op dat het geen open source technologie is, en dat er geen toegang is tot de database waarop het werd getraind.

De uitspraken van Ezzat komen er naar aanleiding van de AI-top die in Frankrijk deze week doorgaat. Tegelijk komen ze er nadat de Amerikaanse President Trump eerdere regels rond AI, in 2023 opgesteld door Biden, terugdraait. Maar niet iedereen deelt die mening. Waar sommige bedrijven graag minder regels willen, pleiten sommige experts net voor meer regulering en controle door mensen.

De topman van Capgemini hoopt dat bedrijven en regulatoren elkaar vinden op de conferentie om het beleid beter op de realiteit af te stemmen. De nieuwe regelgeving is al in voege, maar de volledige implementatie loopt over enkele jaren.

109 miljard euro

Bij de aftrap van de Franse AI-top kondigde president Emmanuel Macron aan dat verschillende spelers de komende jaren voor 109 miljard euro zullen investeren in AI in Frankrijk. Zonder te directe kritiek op de Europese AI Act, wees hij er onrechtstreeks wel op: ‘Als we reguleren voor we innoveren, zullen we geen innovatie krijgen’, aldus Macron.

Van die 109 miljard euro, werd vorige week al bekend dat de Verenigde Arabische Emiraten 30 tot 50 miljard euro willen investeren. De Canadese investeerder Brookfield wil 20 miljard euro investeren in de technologische infrastructuur van het land.