Gentse start-up Introw haalt 1 miljoen euro op

Introw, een Gentse techstarter die gegroeid is vanuit start-up studio StarApps, haalt een miljoen euro op voor haar door AI aangestuurde B2B-verkoopsoftware.

Klanten vinden via partners: dat is wat Introw belooft. ‘De zoveelste willekeurige koude e-mail of het honderdste telefoontje van een verkoper die je niet kent: dat is niet meer van deze tijd. Met Introw helpen we bedrijven om via hun bestaande netwerk van partners klanten te bereiken. Zo kom je als verkoper ‘warm’ binnen’, zo legt CEO en medeoprichter Andreas Geamanu uit. Samen met Laurens Lavaert (CTO) en Simon Van Den Hende (AI Engineer) startte hij Introw op vanuit de frustraties die ze zelf ondervonden bij het manueel delen van contacten en het maken van introducties bij partners. Introw is gegroeid vanuit StarApps, de start-up studio van serie-ondernemers Lorenz Bogaert, Toon Coppens, Nicolas Van Eenaeme en Vincent Verlee. Of zoals ze in het start-upwereldje omschreven worden: de ‘Netlog-maffia’.

‘Combinatie van AI-expertise en B2B-verkoopervaring’

Andreas Geamanu gaf al eerder aan Data News aan dat er werk gemaakt werd van een broodnodige kapitaalsronde en die is nu helemaal rond. Het early-stage fonds Pitchdrive leidt de ronde in Introw, samen met angel investeerders als Pieterjan Bouten (Showpad), Ewout Meyns (Hubspot) en Dieter De Mesmaeker (DataCamp). In totaal gaat het om een miljoen euro. ‘De combinatie van de technische (AI) expertise en de B2B-verkoopervaring zal een verschuiving teweegbrengen in de manier waarop bedrijven vandaag met partners samenwerken. Het potentieel is enorm’, legt Wim Derkinderen uit waarom Pitchdrive gelooft in Introw.

Introw zet AI in om bedrijfscontacten te vinden via partners, overeenkomend met hun ideale klantprofiel. Dat moet niet alleen voor nieuwe deals zorgen, maar ook voor een versnelling in het sluiten van bestaande deals. De software laat zich integreren in bestaande verkooptools. ‘Dat is voor ons een zeer belangrijk punt, want we willen niet nog eens een aparte softwaretool introduceren bij klanten maar eerder hun bestaande tools verrijken met onze oplossing’, zo pitchte Geamanu enkele maanden geleden nog zijn verhaal aan Data News.