ICT’ers hebben grootste kans op bedrijfswagen

Bedrijfswagens zijn geen uitzondering in de ICT-sector, maar ook ten opzichte van andere functies of sectoren maken mensen in IT meer kans op een wagen van de zaak.

Dat blijkt uit het Salariskompas van Jobat dat 62.198 Belgen bevroeg naar hun werkvoorwaarden. Uit de bevraging leren we dat iemand met een ICT-functie 71 procent kans heeft op een bedrijfswagen. Op de tweede plaats staan functies in management en directie (67 procent) en ingenieurs (61 procent). Ter vergelijking: onderaan de top-10 staat HR, daar heeft ‘slechts’ 38 procent een wagen op kosten van het bedrijf.

Ook als we kijken naar de sector, los van de functie, scoort ICT hoog. In ‘Telecom, ICT & Internet’ heeft 76 procent een bedrijfswagen. Wie in de sector elektronica & technologische industrie zit, heeft 63 procent kans.

De rondvraag van Jobat combineert zowel bedrijfswagens als salariswagens. Verder merkt het op dat er algemeen 12,4 procent meer werknemers een bedrijfswagen hebben. In verhouding gaat zo’n voertuig wel vaker naar mannen (52 procent) dan vrouwen (33 procent) al is er wel een inhaalbeweging aan de gang.