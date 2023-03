IDC verwacht minder pc-verkoop dan eerst gedacht

Marktanalist IDC verwacht dat er dit jaar 403,1 miljoen pc’s en tablets zullen worden verkocht, ruim elf procent minder dan een jaar geleden. Beterschap is er pas binnen enkele jaren.

IDC verwachtte in december nog dat 2023 goed zou zijn voor 429,5 miljoen toestellen, dat worden er 26 miljoen minder zegt het bedrijf, wat zou neerkomen op 11,2 procent minder toestellen ten opzichte van 2022. Van die ruim 400 miljoen toestellen zijn 142,3 miljoen stuks tablets.

De terugval is deels te wijten aan minder vraag, maar ook macro-economische omstandigheden zoals een sterke dollar spelen een rol. Tegelijk wijst IDC er op dat er vandaag nauwelijks nog corona-beperkingen zijn en de achterstand in hardwareleveringen sinds de tweede helft van 2022 zijn bijgebeend.

Windows 11

Wel blijft IDC deels positief voor de markt. Door hybride werken en de uitrol van pc’s in scholen is de totale markt voor pc’s wel vergroot. Tegelijk verwacht het bedrijf ook een heropleving van de markt na de stopzetting van Windows 10. Gezien Windows 11 een aantal specifieke vereisten heeft, is de kans groot dat consumenten of bedrijven dan hun toestellen vervangen, maar dat is pas voor 2024-2025.