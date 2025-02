Amazon komt met vernieuwde AI-stemassistent Alexa+

Amazon heeft een nieuwe versie van zijn stemassistent Alexa gelanceerd, genaamd Alexa+, grotendeels gebaseerd op generatieve artificiële intelligentie (AI). De Amerikaanse e-commercereus speelt daarmee in op de opkomst van vele andere AI-chatbots.

Alexa+ zal gratis zijn voor klanten met een Prime-abonnement. Anders vraagt Amazon er 19,99 dollar per maand voor. De nieuwe versie is in eerste instantie alleen beschikbaar in de Verenigde Staten. Wanneer ze in België zal verschijnen, is nog niet duidelijk.

De nieuwe Alexa krijgt een aantal nieuwe toepassingen, zegt Panos Panay, hoofd consumentenelektronica bij Amazon. Gebruikers kunnen Alexa+ vragen om boodschappen te bestellen of uitnodigingen voor een evenement te versturen naar vrienden. Volgens de Amerikaanse e-commercereus zal de assistant ook pesoonlijke details zoals dieet of filmvoorkeuren kunnen onthouden.

Amazon kondigde voor het eerst aan dat het Alexa zou opwaarderen met AI in september 2023. Maar in juni 2024, toen Apple zijn eigen Siri AI-upgrade aankondigde, kwamen er berichten dat het project vertraging had opgelopen. Voor de technologie heeft Amazon samengewerkt met het bedrijf Anthropic, waarin het 8 miljard dollar heeft geïnvesteerd.

Momenteel zijn bijna 600 miljoen apparaten uitgerust met Alexa, aldus Panay. Het afgelopen jaar is het gebruik ervan met 20 procent toegenomen. Amazon was met Alexa een succesrijke pionier op het vlak van stemassistenten, maar de vele AI-chatbots overvleugelden de software.