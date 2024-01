AugmentX-laboratorium wil via exoskeletten levensstandaard drastisch verhogen

Het nieuwe VUB-Flanders Make onderzoekslaboratorium AugmentX heeft donderdag de deuren geopend. Aan de Pleinlaan in Elsene zullen Brubotics-wetenschappers (Brussels Human Robotics Research Center) voortaan inzetten op onder meer het verscherpen van technologieën die fysieke arbeid moeten ondersteunen in een vergrijzend Vlaanderen.

Het onderzoekslab specialiseert zich op het vakgebied Ergonomie, een wetenschappelijke studie met focus op de mens in relatie tot zijn omgeving. Het maakt zich sterk deze Ergonomie te zullen herdefiniëren. Dit onder meer door de combinatie van technologische snufjes, wetenschappelijk onderzoek en de industriële wereld. Zo experimenteert men met ‘motion capture’, het gebruik van drukplaten, sensoren en andere toepassingen om biometrische gegevens te verzamelen en op te meten.

Lab voor onderzoek én de industrie

Het AugmentX team ontwikkelde bijvoorbeeld ook software om de data van verschillende sensoren te bundelen tot één gesynchroniseerde datastroom. ‘Het hele systeem is ook heel moduleerbaar en integreerbaar, wat het voor een brede waaier aan toepassingen interessant maakt. Daarom zal dit lab beschikbaar zijn voor partners uit zowel de onderzoekswereld als de industrie’, duidt Brubotics-coördinator Tom Turcksin.

Er wordt bijvoorbeeld ook ingezet op het verder ontwikkelen van exoskeletten. Het laboratorium is erin geslaagd om de bewegingen en krachten van arbeid te projecteren op zeshonderd verschillende spieren. Op die manier kunnen de kracht en lengte van iedere spier in het lichaam ingeschat worden bij fysieke arbeid – met of zonder exoskelet. Zo kan de technologie ook verbeterd worden.

Informeren rond robotica

Bedoeling is om via deze metingen van bewegingen ook een informerende rol te spelen voor producten en consumenten uit de roboticasector. ‘Op dit moment zijn er namelijk heel wat aanbieders van onder meer exoskeletten’ aldus Turcksin. ‘Er zijn veel verschillende modellen en de producenten zeggen allemaal dat hun model het beste is’, stelt hij. Op die manier moet in de toekomst de Vlaamse levensstandaard drastisch verhoogd worden door de werklast te verminderen, zodat mensen geen blijvende letsels overhouden na decennia van zwaar fysiek werk.