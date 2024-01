Europa pompt miljarden in AI voor kleine en jonge bedrijven

De Europese Commissie komt met een pakket maatregelen om Europese startups en KMO’s meer toegang te geven tot de ontwikkeling van AI. Het gaat daarbij ook voor meer dan twee miljard euro aan supercomputers kopen.

Het pakket bevat verschillende maatregelen en komt er nadat er een akkoord is over de AI Act, de Europese spelregels voor alle bedrijven die met AI werken. Het pakket dat nu wordt voorgesteld moet vooral lokale spelers versterken.

Zo wil Europa ‘AI Factories’, waarbij het voor 2,1 miljard euro AI-dedicated supercomputers zal kopen, beheren en eventueel upgraden. Er komt ook een one-stop-shop voor startups en anderen die in AI en het onderzoek daarrond actief zijn om grote AI-modellen te testen, ontwikkelen, valideren of evalueren.

Er komt ook een AI Office die de ontwikkeling en coördinatie van het beleid rond kunstmatige intelligentie verzekert en de implementatie van de AI Act overziet.

Naast de ruim twee miljard euro voor supercomputers, wordt er ook honderd miljoen, via InvestEU, voorzien voor startup-incubatie en scaleup-activiteiten. De Europese overheid verwacht dat dit, aangevuld met investeringen uit de private markt, dit een miljard euro aan investeringen kan opleveren.. Ook komt er nog eens 500 miljoen euro voor steun aan nieuwe use cases en opkomende toepassingen in verschillende zakelijke en maatschappelijke sectoren.