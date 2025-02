Europese organisaties starten een eigen openbron LLM

Het Open Euro LLM-project moet een alternatief bieden voor grote modellen zoals die van OpenAI.

OpenEuroLLM wil een nieuwe generatie ontwikkelen van openbron large language models, maar de focus ligt hier ook duidelijk op het bieden van een Europees alternatief. Die Europese AI komt te zitten in een familie van LLM’s voor commerciële, industriële en publieke doeleinden.

Aan het project werken een twintigtal Europese universiteiten en bedrijven mee. De Karelsuniversiteit in Praag leidt het project, samen met de Finse start-up Silo AI (ondertussen eigendom van AMD). Ook aan boord zijn onder meer de TU Eindhoven en de universiteiten van Helsinki en Oslo. Centra voor supercomputers als SIRF in Nederland, het Barcelona Supercomputing Center en het CSC in Finland moeten voor de nodige computerkracht zorgen.

Nu, na Amerikaanse bedrijven zoals OpenAI, Meta en Google, ook het Chinese DeepSeek een eigen LLM heeft ontwikkeld, lijkt de EU wat achter te lopen met de nieuwe technologie. OpenEuroLLM moet het concurrentievermogen van de regio in dezen verhogen.