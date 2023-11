Gartner: ‘CIO moet CEO helpen om bedrijf nu ‘AI-ready’ te maken’

Het is hoog tijd voor CIO’s om werk te maken van duidelijke AI-plannen. Niet alleen voor hun IT-afdeling, maar voor de hele organisatie. ‘De komende twee jaar worden cruciaal’, zegt marktanalist Gartner.

In Barcelona verzamelen deze dagen heel wat IT’ers. Softwarebedrijf VMware houdt haar jaarlijkse conferentie, wat verderop is er de Smart City Expo, en nog eens 6.500 CIO’s en IT-beslissingsnemers – waaronder enkele honderden Belgen én ook Data News – wonen het Gartner IT Symposium/Xpo 2023 bij. In honderden sessies laten ze zich inspireren door analisten, marktkenners en leveranciers over dé IT-trends die er momenteel toe doen. Je hoeft geen kunstmatige intelligentie in te schakelen om te weten te komen dat AI dé centrale rode draad van de conferentie vormt.

‘Generative AI is niet alleen een technologie of een zakelijke trend. Het staat voor een fundamentele verandering in de manier waarop mensen en machines met elkaar omgaan’, zegt Mary Mesaglio, Distinguished VP Analyst bij Gartner. ‘Vroeger keken we naar wat machines voor ons kunnen doen, nu wordt dat meer wat machines voor ons kunnen betekenen’, voegt ze daar aan toe. ‘Machines evolueren van ons gereedschap naar onze teamgenoten. Generative AI zal in 2025 een arbeidspartner of collega zijn voor 90% van de bedrijven wereldwijd’, zo voorspelt Gabriela Vogel, Sr. Director Analyst bij Gartner.

Mary Mesaglio (links) en Gabriela Vogel (rechts).

Belangrijke rol weggelegd voor CIO’s

Vogel voegt eraan toe dat CIO’s een belangrijke rol spelen in de manier waarop zij AI vormgeven en hoe AI ons op zijn beurt vormt. Gartner citeert eigen onderzoek onder CEO’s waaruit moet blijken dat CIO’s dé eerste keuze bij CEO’s zijn om Generative AI uit te rollen én de echte toegevoegde waarde helemaal te ontsluiten. Tijdens de openingstoespraak was de kernboodschap van de Gartner-analisten dan ook dat CIO’s dringend aan de slag moeten met AI. Het is tijd om nu in actie te schieten en alle prioriteit te geven aan twee gebieden: bepaal wat je AI-ambitie precies is, en zorg dat je het bedrijf helemaal ‘AI-ready’ maakt om binnen 12 tot 24 maanden voluit de kaart van AI te kunnen trekken.

Twee AI-ambities: wat is de uwe?

Wat de AI-ambities betreft, ziet Gartner twee grote mogelijkheden. Ofwel kies je voor ‘Everyday IT’, zeg maar de alledaagse IT die vooral gericht is op productiviteit: de machine als productiviteitspartner dus. Volgens Gartner focust momenteel 75% van alle Europese CIO’s en IT-leiders vooral hierop. Mesaglio wijst erop dat dat dit segment van AI razendsnel evolueert en in geen tijd het ‘nieuwe normaal’ zal worden. ‘Iedereen zal dan toegang hebben tot dezelfde tools. Daar ga je dus geen duurzaam concurrentieel voordeel meer gaan vinden’, zegt ze.

Of je kiest voor een ‘Game-Changing AI’ strategie die vooral gericht is op creativiteit. ‘Denk dan niet uitsluitend aan wat ons sneller of beter maakt. Ofwel zorgt AI hier voor nieuwe voordelen, bijvoorbeeld op AI gebaseerde producten en diensten, ofwel zorgt de aanpak voor nieuwe manieren om nieuwe resultaten te gaan creëren. Denk dan aan nieuwe core capabilities die door AI aangestuurd worden’, zegt Mesaglio. Het is deze Game-Changing AI die de kracht zal hebben om hele business modellen en zelfs volledige sectoren of industrieën overhoop te gooien.

‘CIO’s kunnen het verschil maken’

‘Steeds meer AI zal niet alleen door IT, maar samen met de bredere bedrijfsorganisatie opgeleverd worden’, voegt Vogel daar nog aan toe. Dat betekent dat om de AI-strategie te doen slagen het hele managementteam betrokken moet zijn. ‘Dit biedt een geweldige kans voor CIO’s om een verschil te maken’, meent Vogel. CIO’s kunnen hun CEO’s en CxO-collega’s helpen om de complexiteit van AI te doorbreken en de AI-ambitie van hun organisatie te definiëren. Concreet moeten ze de kansen maar ook de risico’s rond het gebruik van Generative AI in kaart brengen voor het backoffice, het frontoffice, nieuwe producten en diensten en nieuwe core capabilities.

De AI Opportunity Radar zoals Gartner die naar voor schuift als hulpmiddel.

AI-ready zijn

Terwijl AI de relatie tussen mens en machine blijft transformeren, moeten CIO’s nog steeds volgens Gartner de aard van deze verandering actief vormgeven, en er terwijl van uit gaan dat er heel onvoorziene omstandigheden en gevolgen op hen gaan afkomen. ‘Een technologiebeslissing is niet langer alleen maar een technologiebeslissing. Het is naast een technologische ook een economische, sociale én ethische beslissing’, aldus Mesaglio. Volgens haar is het daarom belangrijk dat IT-beslissingsnemers kunnen terugvallen op enkele, duidelijke principes die hun bedrijf hanteert: de vuurtorens die hen de weg wijzen en bepalen welke soort mens-machinerelaties zij wel en niet willen accepteren. Maar de marktonderzoeker merkt op dat van de door Gartner in juni bevraagde 606 CIO’s amper 9% zegt dat hun organisatie zo’n AI-visieverklaring heeft. Meer dan een derde van de respondenten had toen ook (nog?) geen plannen om een AI-visieverklaring op te stellen. Werk aan de winkel dus.