Google experimenteert met ‘AI only’ zoekmodus

Google is begonnen met een modus die alleen AI-zoekresultaten geeft. Je krijgt in die modus dus geen links meer, maar alleen samenvattingen die Google’s AI heeft gegenereerd.

Google werkt al langer aan AI-gedreven zoekresultaten. Hoewel ze in ons land nog niet te zien zijn, krijgen bijvoorbeeld Amerikaanse gebruikers al langer AI-samenvattingen boven hun ‘normale’ linkoverzicht bij veel zoekopdrachten. Die kregen het voorbije jaar vaak ook kritiek van gebruikers, omdat ze al eens hallucineren. Zo zou Google’s AI bijvoorbeeld aanraden om lijm te gebruiken in een pizzarecept.

Maar wie grote fan is van de AI-modus kan in onder meer de VS nu een ‘AI Only’ zoekmodus testen. Die is volledig gebouwd met een conversationeel model en zou volgens Google gebruikers ‘complexe, meervoudige vragen’ laten stellen aan de zoekmachine. Het idee is dat je door extra vragen te stellen, meer diepgang uit de zoekopracht kan halen. De functie is gebaseerd op een aangepaste versie van het Gemini 2.0-model, Google generatieve AI-model.

Het model is momenteel alleen beschikbaar voor abonnees die zich hebben ingeschreven voor de test bij Search Labs, een betatest-systeem.