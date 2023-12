Googles antwoord op ChatGPT heet Gemini

Google heeft zijn nieuwste technologie voor kunstmatige intelligentie (AI) voorgesteld, onder de noemer ‘Gemini’. Het technologiebedrijf spreekt zelf van een mijlpaal en hoopt hiermee de concurrentie aan te gaan met ChatGPT-ontwikkelaar OpenAI en Microsoft.

Gemini is onmiddellijk beschikbaar. De technologie, die in verschillende versies bestaat en gebruikt kan worden door grote datacentra maar ook in smartphones, zit onder meer in de Pixel 8-smartphone van Google (onlangs nog door Data News gereviewd). Gebruikers die geluidsopnames maken met de Recorder-app op deze telefoon kunnen Gemini bijvoorbeeld opdracht geven om een samenvatting te schrijven van de gesproken tekst.

In chatprogramma’s kan de technologie dan weer antwoorden voorstellen. Dat begint met WhatsApp, maar later zouden ook andere toepassingen worden toegevoegd.

Ook in Bard en Chrome

Gemini wordt ook ingebouwd in Bard, de chatbot van Google. De AI beheerst in eerste instantie alleen het Engels, maar het is de bedoeling dat later ook andere talen gebruikt kunnen worden. De artificiële intelligentie wordt ook toegevoegd aan de Chrome-browser en aan de zoekmachine van Google, en het model zal zowel tekst als beelden kunnen interpreteren.

Op 13 december geeft Google ook toegang tot een eerste versie van Gemini aan zijn klanten in de cloud (remote computing), waaronder ontwikkelaars die het Vertex AI-platform gebruiken om hun eigen AI-toepassingen te maken. Op dit gebied concurreert de internetgigant rechtstreeks met Microsoft, de belangrijkste investeerder van OpenAI en ’s werelds nummer twee in de cloud, na Amazon (AWS).

‘Dit nieuwe tijdperk van AI-modellen vertegenwoordigt een van de grootste wetenschappelijke en technische inspanningen die we als bedrijf hebben ondernomen’, zei Google-baas Sundar Pichai bij de voorstelling van Gemini.