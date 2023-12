Het oudste Europese AI-labo? Dat staat in ons land

Het AI-lab aan de VUB bestaat 40 jaar. Dat wordt gevierd met een pop-up tentoonstelling: ‘Wetenschap aan de rand van de chaos: De AI avant-garde in de jaren tachtig en negentig’.

Wanneer het over de opkomst van artificial intelligence gaat, lees je al snel dat Europa achterop hinkt. Deels onterecht, want Europa mag fier zijn op het onderzoek en ontwikkeling die hier gebeurt. R&D die al decennia lang aanwezig is trouwens en dus veel fundamenteler is dan de huidige golf van Generative AI – met Amerikaanse spelers voorop – misschien doet uitschijnen.

Pop-up tentoonstelling over prille AI

Wist je trouwens dat het oudste AI-labo op het Europese vasteland in Brussel te vinden is? Het AI-lab aan de VUB bestaat 40 jaar en dat wordt deze week feestelijk gevierd. Nog tot en met vrijdag kan u naar een pop-up tentoonstelling over de AI avant-garde in de jaren tachtig en negentig. De tentoonstelling werd gecureerd door Europees AI-pionier en VUB-professor Luc Steels die het AI-lab in 1983 oprichtte en al eens omschreven wordt als de ‘vader van AI in België’. Luc Steels is dit jaar trouwens ook houder van de Leerstoel Willy Calewaert 2024 waarvoor de VUB samenwerkt met deMens.nu. Vanavond vindt trouwens de inaugurale lezing plaats.

AI in een wereld van complexe verschijnselen

De tentoonstelling – in samenwerking met de Koninklijke Vlaamse Academie van België en de Koninklijke Bibliotheek en deMens.nu – geeft bezoekers een inkijk in hoe AI precies ontstaan is. ‘Wetenschap aan de rand van de chaos: De AI avant-garde in de jaren tachtig en negentig’, zo luidt de veelzeggende titel. Het was een tijdperk waarin allerlei complexe verschijnselen in de natuur een rijke inspiratiebron vormden voor wetenschappers: denk aan tornado’s, of de paden die mierenkolonies vormen maar ook patronen op een zebrahuid of honingraten in bijenkorven.

Een nieuwe wetenschap van complexe systemen werd geboren die samenviel met diepgaande wiskundige ontwikkelingen in de fractale geometrie, de chaostheorie en de studie van grootschalige netwerken. Zo kun je er onder meer video’s bekijken van interviews, lezingen en panels met de wetenschappers die aan de wieg van de ontwikkeling van deze nieuwe wetenschap stonden, zoals de Nobelprijswinnaars Christian de Duve, Manfred Eigen, Roger Penrose en Ilya Prigogine.

Hittegolf in AI

“AI is niet alleen technologie. Het is ook een wetenschap die fundamentele vragen onderzoekt over de menselijke geest en hoe groepen van mensen samenwerken ondersteund door informatiesystemen”, aldus Professor Luc Steels. Of zoals Professor wiskunde Ann Dooms AI samenvat: ‘Voor velen klinkt AI als een mysterieuze machine die stilaan zelf zijn doen en laten zal reguleren. Om die angst weg te nemen, moet je teruggaan naar de kern van de zaak: AI is een ode aan de natuur in de taal van de wiskunde.’

Ann Nowé, het huidig hoofd van het VUB AI Lab, is blij “om te kunnen voortbouwen op 40 jaar ervaring om overheden, de bedrijfswereld en burgers doorheen de hype te loodsen.”

“Binnen de AI-onderzoekswereld spreken we over zomers en winters, maar nu beleven we een echte hittegolf”, besluit Nowé.