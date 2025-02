Leidinggevenden worstelen met verantwoordelijkheid rond invoering van AI

Meer dan 80% van de leidinggevenden erkent dat hun leiderschap en beleid geen gelijke tred houdt met de laatste ontwikkelingen op het gebied van AI. Dat blijkt uit een onderzoek van NTT DATA.

Eerst het goeie nieuws: bedrijven zijn wel degelijk volop bezig om AI te implementeren. Klaar voor het slechte nieuws? Die vooruitgang wordt wel bedreigd door een kloof op het vlak van verantwoordelijkheid. Meer dan 80% van de leidinggevenden erkent dat leiderschap, het beleid en de bereidheid van werknemers om mee te gaan in dat verhaal niet gelijk opgaat met de laatste AI-ontwikkelingen. Het resultaat? Investeringen, veiligheid en het publiek vertrouwen komen in gevaar. Dat blijkt althans uit een onderzoek van IT-dienstenleverancier NTT DATA.

Wie is verantwoordelijk of zou dat moeten zijn?

Het rapport, The AI Responsibility Gap: Why Leadership is the Missing Link, is gebaseerd op inzichten van meer dan 2.300 C-level managers en decision makers in 34 landen, waaronder ook België. De bevraging dateert wel al van september vorig jaar. Wat volgens de CEO van NTT DATA duidelijk naar voor komt is dat innovatie zonder verantwoordelijkheid een risicofactor is. ‘Organisaties hebben sterk leiderschap en een sterke AI-governancestrategie nodig voordat de vooruitgang stilvalt en er geen vertrouwen meer is’, concludeert Abhijit Dubey.

Er blijkt in de directiekamer vooral veel verdeeldheid. Een derde van de leidinggevenden vindt dat verantwoordelijkheid belangrijker is dan innovatie, terwijl een ander derde innovatie belangrijker vindt dan veiligheid. Het resterende derde? Die vindt beide even belangrijk. Ook de onzekerheid over AI-regelgeving komt naar voor als een belemmering voor verdere groei.

Het personeel is er niet klaar voor

67% van de ondervraagde leidinggevenden zegt daarnaast ook dat hun werknemers niet over de vaardigheden beschikken om effectief met AI te kunnen werken. Anders gezegd: het personeel is er helemaal niet klaar voor om AI in hun organisatie te omarmen. Daarnaast erkent 72% van de leidinggevenden dat ze geen beleid hebben om verantwoord gebruik van AI te sturen. En nog eens 75% meent ook dat de AI-ambities in hun organisatie in strijd zijn met de bedrijfsdoelstellingen voor duurzaamheid.

Het rapport eindigt met een aantal concrete raadgevingen zoals het invoeren van ‘responsible by design’ principes om AI op een verantwoorde wijze te bouwen, en een verplichting voor managers om te voldoen aan ethische en sociale normen van AI. En uiteraard ook: zorgen dat werknemers bijgeschoold worden om met AI te kunnen werken. ‘Het bedrijfsleven moet nu stappen zetten. Enkel door verantwoordelijkheid te verankeren in de basis van AI benutten we het volledige potentieel van AI’, besluit Dubey.