Meta en IBM vormen coalitie die AI-kennis gaat delen

Facebook-moederbedrijf Meta en IBM richten een verbond op met ruim vijftig bedrijven en organisaties die kennis over kunstmatige intelligentie (AI) gaan delen. Daarmee hopen ze innovatie aan te jagen en risico’s rond nieuwe technologie snel op te sporen en te beperken.

De groep, waar ook universiteiten bij zitten, wil het aantal AI-modellen dat gratis beschikbaar is voor onderzoekers vergroten. Door veel mensen tegelijkertijd te laten werken met dit soort modellen neemt de kennis daarover sneller toe, is de gedachte.

Meta gaf eerder al grote taalmodellen vrij waarop AI-chatbots draaien. Dat zijn modellen, kortweg LLM’s, die op basis van grote hoeveelheden tekst zelf leren voorspellen wat logische zinnen zijn. ‘We vinden het beter als AI op een open manier wordt ontwikkeld. Meer mensen kunnen er voordeel uit halen, innovatieve producten maken en werken aan de veiligheid’, zei Meta-bestuurder Nick Clegg.

Transparantie

OpenAI doet niet mee aan het samenwerkingsverband. Het bedrijf achter ChatGPT baarde het afgelopen jaar opzien met zijn geavanceerde AI-programma’s die zelf teksten of beelden creëren. De recente onrust bij het bedrijf, waar topman Sam Altman werd ontslagen en kort daarna weer terugkeerde, wakkerde discussies aan over de mate van transparantie die nodig is bij de ontwikkeling van nieuwe AI-technologie.

Een van de doelen van het verbond is het opstellen van standaarden en hulpmiddelen die AI veilig moeten houden. Ook wil de AI Alliance, zoals de samenwerking heet, lesmateriaal ontwikkelen om de maatschappij en beleidsmakers ‘te informeren over voordelen, risico’s, oplossingen en gerichte regulering’ rond kunstmatige intelligentie.

Beleid en standaarden

Naast Meta en IBM behoren ook AMD, Intel, Sony en de Linux Foundation tot de aangesloten organisaties. Andere deelnemers zijn de Yale-universiteit, de faculteit voor computerwetenschappen van de University of California en de Technische Universiteit van München.

‘Dit partnerschap stelt ons in staat om met veel leiders uit de academische wereld en het bedrijfsleven samen te werken aan onderzoek en tegelijkertijd beleid en standaarden te vormen voor veilige, verklaarbare en betrouwbare kunstmatige intelligentie’, verklaarde Jeffrey Brock, decaan van de faculteit voor toegepaste wetenschap van Yale.