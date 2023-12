Meta komt met beeldgenerator getraind op miljard Instagram- en Facebookpostjes

De beeldgenerator maakt redelijk realistische beelden op basis van natuurlijke taal.

Op de dag dat Google zijn ChatGPT-concurrent aankondigt, komt ook Meta met een nieuwe AI-tool. De beeldgenerator Imagine with Meta AI laat je beelden genereren in natuurlijke taal.

Dall-E achterna

Het systeem werkt gelijkaardig aan andere beeldgeneratoren zoals Dall-E, Midjourney of Stable Diffusion. Gebruikers kunnen dus in het Engels vragen om beelden te genereren van, bijvoorbeeld ‘een hond op het strand’ en krijgen dan verschillende opties. Je kan ook vragen om verschillende beeldstijlen.

Het systeem is momenteel gratis, en lijkt alleen toegankelijk voor Amerikanen na inloggen met een Meta-account. Beelden die via de generator werden gemaakt, zijn meteen ook voorzien van een logo en een (onzichtbaar) watermerk, kwestie van, zo zegt Meta ‘de transparantie en traceerbaarheid’ te verbeteren. Je zal een speciale tool nodig hebben om de onzichtbare watermerken te zien.

Imagine with Meta AI is gebaseerd op het Emu AI-model en dat is dan weer getraind op een dataset van zo’n 1,1 miljard beelden die Meta uit zijn eigen databases van Facebook- en Instagram-postjes haalde, zo blijkt uit rapporten van Meta zelf.