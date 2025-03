Opera browser komt met eigen AI-agent

De AI agent, Browser Operator, kan voor je het internet afschuimen en taakjes uitvoeren op verschillende websites.

Opera, een van de kleinere browsers, heeft een nieuwe AI agent voorgesteld. De genoemde Browser Operator kan voor je surfen.

Opera toont de agent, een functie van kunstmatige intelligentie die bepaalde taken voor je kan overnemen, in een demo waarin hij bijvoorbeeld een paar sokken voor je zoekt op de site van een supermarkt, of tickets voor een voetbalwedstrijd koopt. De AI agent zou snel beschikbaar worden.

Het is momenteel niet duidelijk of de agent instructie moet krijgen voor specifieke sites, of dat je hem kan vragen om bijvoorbeeld meerdere sites te bezoeken om de beste vliegtickets te vinden. Opera had al langer AI-functies die je toelieten om de browser vragen te stellen over de site die op dat moment open stond.

Volgens Opera is dit de eerste AI agent, gelanceerd door een browserbedrijf, die een surffunctie heeft. Verschillende AI-bedrijven werken al wel aan gelijkaardige systemen. Anthropic en OpenAI experimenteren bijvoorbeeld al langer met een bot die voor je sites bezoekt en dingen opzoekt. Die agents draaien meestal echter in de cloud, en zouden dus een pak tragen zijn dan een agent die in je browser op je eigen computer werkt.