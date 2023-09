Stable Audio: Stability AI’s eerste tool die tekst naar audio omzet

Stability AI introduceert met Stable Audio een online tool die op basis van enkele kernwoorden een audio sample produceert. Een enorm populair gereedschap, zo blijkt, want door de rush van het grote publiek moet Stability AI nu al waarschuwen voor een mogelijk blanco scherm.

Stability AI staat bekend om zijn tools die erg geliefd zijn binnen de AI-community. Gelijkaardig aan het Stable Diffusion-model (dat op basis van een beschrijving afbeeldingen laat genereren door AI) stelt het nu een nieuwe tool voor, maar dan met geluid. Het programma Stable Audio is getraind met de audiobibliotheek van AudioSparx en kan volgens Stability AI 44.1 kHz muziek voor commercieel gebruik’ produceren. Ter vergelijking: 44.1 kHz komt overeen met de kwaliteit van een muziek-cd.

Starten met de tool is makkelijk. Je logt in – aanmelden kan via je Google-account of een e-mailadres – en kan onmiddellijk beginnen experimenteren. De lay-out spreekt voor zich: in de linkerbovenhoek tik je kernwoorden in, zoals piano, gitaar of zelfs onweer, waarvan jij een audiofragment wil horen. Daaronder kies je hoe lang het fragment exact moet zijn, van één tot maximaal 45 seconden. En dan genereren maar.

Het startscherm van Stable Audio.

Niet onbelangrijk om te vermelden is dat de tool enkel met instrumenteel geluid aan de slag kan. Pech dus, voor diegenen die hun Instagram-volgers wilden overtuigen van hun zangkunsten. Afhankelijk van je audiokennis zijn de fragmenten ook best goed. Voor professioneel gebruik schiet de tool wel nog tekort. Daarom vraagt Stability AI feedback aan de gebruikers, om het programma in de toekomst verder te optimaliseren.

Commercieel

Deze eerste versie van de AI-tool is gratis voor iedereen en laat tot twintig audiofragmenten genereren, elk met een lengte van maximum 45 seconden. Het addertje onder het gras is dat deze versie strikt voor niet-commercieel gebruik is. Wie de samples commercieel wil gebruiken, kan een Professional monthly plan aanschaffen voor 11,99 dollar per maand. Of contact opnemen met het bedrijf om een Enterprise plan op maat te laten opstellen. Met het professionele abonnement kan je tot vijfhonderd fragmenten van maximaal negentig seconden genereren én het geluid gebruiken voor commerciële doeleinden.

Of Stable Audio voor Stability AI ook een succes zal zijn, valt af te wachten. Tijdens de eerste levensuren van de tool zijn er alvast veel mensen benieuwd, want wanneer je het programma opzoekt krijgt je meteen de volgende boodschap: