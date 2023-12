Topman Arm: bezorgd over menselijke controle AI

Rene Haas, de topman van het Britse chipconcern Arm Holdings maakt zich er zorgen over dat de menselijke controle over kunstmatige intelligentie verloren kan gaan.

Dat zegt hij in een interview met persbureau Bloomberg. Hij stelt dan ook dat er manieren moeten zijn om AI-systemen uit te kunnen zetten.

De ontwikkelingen op het gebied van artificial intelligence (AI) gaan erg hard en er zijn vaker zorgen uitgesproken door kenners over de gevaren, bijvoorbeeld omdat AI controle krijgt over belangrijke technologie. ‘Ik maak me zorgen over het menselijk vermogen bij controle over AI. Er moet een soort ‘override’ zijn, een achterdeur, een manier om het uit te kunnen zetten’, zegt Haas dan ook.

De topman van Arm denkt wel dat AI zijn weg zal vinden ‘in alles wat we doen, in elk aspect van hoe we werken, leven en spelen’. ‘Het zal alles veranderen in de komende vijf tot tien jaar’, aldus Haas.

Beursgang

Hij wil dat de chips van Arm een grote rol gaan spelen bij de AI-revolutie. Nu worden de chips van het bedrijf onder meer veel gebruikt in smartphones. Haas kijkt onder meer naar datacenters die nodig zijn voor bijvoorbeeld ChatGPT van OpenAI en Bard van Google. Tot dusver profiteert met name het Amerikaanse Nvidia van de sterke vraag naar chips voor AI-gebruik.

Arm ging in september naar de beurs in New York. Bij die beursgang werd het in Cambridge gevestigde bedrijf gewaardeerd op meer dan 54 miljard dollar.