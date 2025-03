China wil AI-materiaal verplicht labelen

Wie in China een beeld, tekst of geluid deelt dat met AI werd gemaakt, moet binnenkort dat fragment een label meegeven zodat het makkelijker te identificeren valt als iets wat kunstmatig werd gegenereerd.

De regel past volgens China in een plan om de gezonde ontwikkeling van AI te promoten. daarbij moet AI-gegenereerd materiaal een duidelijke aanduiding krijgen.

Enerzijds gaat het om een tekst, symbool of geluidswaarschuwing die het materiaal herkenbaar moet maken voor mensen. Anderzijds moet er ook in de metadata een digitale aanduiding komen zodat machines de fragmenten automatisch herkennen.

In het verlengde van de nieuwe regels moeten ook platformen die AI-content verspreiden zorgen dat dat materiaal correct gelabeld is en hun gebruikers er over waarschuwen. Ze moeten gebruikers ook de tools geven om die labels toe te voegen. De regels gaat op 1 september van dit jaar van kracht.