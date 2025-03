Google-oprichter Larry Page begint nieuwe AI-start-up

Google-founder Larry Page is een nieuwe start-up zijn begonnen. Met Dynatomics wil hij large language models (LLM’s) inzetten om ‘geoptimaliseerd productdesign’ te ontwikkelen.

Page is nog altijd een van ‘s werelds belangrijkste tech-ondernemers en blijft ook nu niet stilzitten. Met het nieuwe Dynatomics wil hij ook een deel van de AI-koek door met behulp van grote taalmodellen geoptimaliseerde productontwerpen te maken die dan efficiënt uitgevoerd kunnen worden in fabrieken.

Dat sluit aan bij een trend waarbij bedrijven geavanceerde modellen integreren om innovatie en efficiëntie te vergroten. Verschillende andere start-ups werken in dezelfde richting. Zo gebruikt Orbital Materials AI om nieuwe materialen te ontwikkelen voor nieuwe batterijen en koolstof-afvang, en is er PhysicsX dat AI-gedreven simulaties inzet in de automotive- en luchtvaart-industrie.

Voor zijn nieuwe start-up heeft Page een gespecialiseerd team van AI-ontwikkelaars rond zich verzameld, met aan het hoofd Chris Anderson, voormalig CTO van Kittyhawk. Dat was een ander, nu afgesloten, project van de voormalige Googlebaas, dat elektrische vliegtuigen moest ontwerpen. Page, die Google oprichtte samen met Sergey Brin, verliet de leiding van moederbedrijf Alphabet in 2019, maar is altijd actief in de tech gebleven.