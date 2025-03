Meta rolt zijn AI-assistent uit in de Europese Unie

De Amerikaanse techgigant Meta lanceerde donderdag zijn generatieve assistent voor kunstmatige intelligentie, Meta AI genaamd, in de Europese Unie. Deze zal geleidelijk worden uitgerold over al zijn applicaties (Facebook, Instagram, Messenger en WhatsApp), meer dan een jaar na de start in de Verenigde Staten.

‘Het heeft ons meer tijd gekost dan verwacht om onze AI-technologie in Europa te implementeren, omdat we blijven navigeren door een complex Europees regelgevend systeem, maar we zijn er eindelijk in zijn geslaagd’, aldus het bedrijf in een verklaring.

Meta AI, dat in september 2023 in de Verenigde Staten werd gelanceerd en in april 2024 werd uitgerold over alle toepassingen van de groep, is een generatieve AI-tool die vragen van gebruikers beantwoordt door tekst en afbeeldingen te genereren, zoals ChatGPT van concurrent OpenAI. Het heeft ook toegang tot internetzoekmachines.

‘Gefragmenteerd regelgevend kader’

Tot nu toe had Meta de implementatie in de EU opgeschort, omdat het geen zicht had op hoe de Europese autoriteiten de verschillende wetten voor nieuwe technologie zouden interpreteren. Denk daarbij aan de General Data Protection Regulation (GDPR) en de wetten voor digitale markten en AI.

De CEO van Meta, Mark Zuckerberg, schreef afgelopen zomer een artikel, mede ondertekend door Spotify-baas Daniel Ek, waarin hij kritiek uitte op een ‘gefragmenteerd’ Europees regelgevend kader met ‘inconsistente implementatie’ dat ‘innovatie en ontwikkelaars tegenhield’. Na veel onderhandelen met de regelgevers biedt Meta Europese consumenten nu eindelijk een interface die gericht is op het genereren van tekst, maar vooralsnog zonder afbeeldingen. Dit in tegenstelling tot de versies die beschikbaar zijn in de Verenigde Staten en niet-Europese landen.

6 talen, 41 landen

Een ander belangrijk punt is dat Meta AI, dat beschikbaar zal zijn in zes talen, niet getraind is op Europese gebruikersgegevens. Meta is van plan om zijn assistent de komende weken geleidelijk uit te rollen in 41 Europese landen en 21 Europese overzeese gebieden.

Net als andere Silicon Valley-reuzen heeft het bedrijf van AI een prioriteit gemaakt en is het van plan om dit jaar tussen de 60 en 65 miljard dollar te investeren, waarvan een groot deel in datacenters, servers en netwerkinfrastructuur, die essentieel zijn voor de ontwikkeling van deze technologie.

‘Ik verwacht dat één AI-assistent dit jaar de grens van één miljard gebruikers zal overschrijden, en wat mij betreft zal dat Meta AI zijn’, zei Zuckerberg tijdens de presentatie van de jaarresultaten van zijn bedrijf eind januari. Meta claimt momenteel 700 miljoen maandelijkse actieve gebruikers voor zijn assistent.