Microsoft wil 600.000 Belgen leren werken met AI

Microsoft plant om tegen 2028 600.000 Belgen een AI-opleiding te geven. Daarmee wil de techgigant de AI-geletterdheid van onder meer kmo’s, studenten en kwetsbare groepen stimuleren.

Het grootschalig initiatief, dat de naam AI National Skilling Initiative (AINSI) krijgt, is een onderdeel van Digital AmBEtion – het investeringsplan van Microsoft dat de digitale transformatie in België moet versnellen. Ons land prijkt op de 13de plaats in de EU-doelstelling die zegt dat 80 procent van de bevolking digitaal geletterd moet zijn tegen 2030. Bovendien bleek uit een enquête van de softwarereus zelf dat 83 procent van de Belgen zijn AI-geletterdheid als gemiddeld of laag beschouwt. Slechts twee procent beschouwt zijn AI-skills als ‘zeer vaardig’.

‘Niemand achterlaten’

Daarop speelt Microsoft gretig in en doet het een beroep op zijn partners. BeCode moet werkzoekenden en werknemers integreren in de wereld van AI, terwijl Howest een curriculum rond AI zal lanceren voor studenten en docenten. De hogeschool breidt zijn trainingen ook uit naar professionals en kmo’s. Het MIC, facilitator van technologische adoptie, gaat particulieren en kmo’s in Wallonië ondersteunen.

‘Te veel Belgen beschikken nog niet over de nodige AI-vaardigheden en we kunnen ons niet veroorloven om mensen achter te laten’, klinkt het bij Marijke Schroos, general manager van Microsoft Belux. Het AINSI-initiatief is nog maar het begin: in de komende maanden wil Microsoft het initiatief verder uitbreiden.