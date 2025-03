Futuroloog Ray Kurzweil: ‘AI is deel van de menselijkheid’

Wanneer wordt technologie slimmer dan onszelf? Futuroloog en computerwetenschapper Ray Kurzweil denkt dat we er geen twintig jaar meer op moeten wachten ‘en dat is een conservatieve inschatting.’

Op zijn 77e heeft Kurzweil het bijna allemaal gedaan. Hij is al bijna zestig jaar bezig met wat we vandaag AI noemen. Hij stond mee aan de wieg van tekstherkenning (OCR), spraakherkenning, text-to-speech en de eerste voorleessoftware voor blinden. In 2015 won hij een Technical Grammy Award voor uitvinding van de Kurzweil K250 die hij in de jaren tachtig met onder meer Stevie Wonder maakte en dan sommen we maar een stukje van de man zijn carrière op.

In zijn speech op het Mobile World Congress, die Kurzweil van op afstand gaf, is hij positief over de richting waar technologie naartoe gaat. ‘We maken ons zorgen over wat er fout kan gaan. Maar de realiteit is dat AI vandaag een stuk betrouwbaarder is dan een jaar geleden.’ Wel nuanceert hij dat het nog steeds voor slechte doeleinden kan gebruikt worden, zoals het maken van deepfakes.

De vraag is wanneer AI slimmer wordt dan ons en zichzelf kan verbeteren zonder dat mensen daar de aanzet toe geven. Die singularity is een onderwerp waar futurologen al lang over spreken en waar Kurzweil het ook in zijn nieuwste boek (The Singularity is nearer: When we merge with AI) over heeft.

‘Ik verwacht dat er binnen twintig jaar singulariteit zal zijn, en dat is een conservatieve inschatting,’ zegt hij in zijn uiteenzetting op MWC. Hij merkt daarbij op dat het concept zelf ongezien is. ‘Het zal heel onze omgeving raken met technologie, iets wat geen enkele andere soort op aarde kan.’

Singulariteit is voor alle duidelijkheid niet hetzelfde als AGI of artificial general intelligence. Die laatste is wanneer AI een aantal cognitieve taken even performant kan uitvoeren als mensen. Singulariteit gaat nog een stap verder waarbij de systemen veel meer kunnen dan mensen en in zekere mate zelflerend zijn.

Kurzweil is positief over AI-evolutie en verwacht dat ook daar levenskwaliteit te winnen valt. ‘Toen ik jong was, lag de gemiddelde leeftijd op 59 jaar. Vandaag is dat tegen de tachtig jaar. Met AI zal onze levensverwachting nog verder omhoog gaan omdat we een aantal zorgen kunnen ondersteunen of de problemen kunnen elimineren met AI.

Dat moet ons ook in staat stellen om zelf meer te kunnen, verwacht Kurzweil. ‘We gaan meer capabel worden en onszelf kunnen verbeteren door beter te communiceren, door meer te kunnen met taal, met kunst, met wiskunde. We gaan veel meer kunnen dan vandaag, AI is deel van de menselijkheid,’ besluit hij.