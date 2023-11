ICT/Digital Project of the Year: ontdek de finalisten in het metaverse

Vandaag maakt Data News de genomineerden voor ICT/Digital Project of the Year bekend. Dat doen we exclusief in onze eigen metaverse-omgeving die we vandaag lanceren.

Sinds vandaag heeft Data News een eigen plekje in het metaverse. De virtuele omgeving is door technische partner Yondr opgetrokken in Spatial, en is toegankelijk via een webbrowser of via een compatibele VR-headset voor een aangenamere gebruikerservaring. Data News en Roularta Media Group werkten hiervoor ook samen met Artevelde Hogeschool. Het geopende Data News metaverse kadert binnen het project Xited, met cofinanciering door de Vlaamse overheid, Departement Cultuur, Jeugd en Media. Binnen dat project organiseerden de partners eerder ook al een Metaverse Inspiration Summit.

De metaverse-omgeving is in eerste instantie een virtueel verlengstuk van het fysieke CIO of the Year 2023 evenement dat op 7 december plaats vindt. Op die feestelijke avond onthullen we wie de Data News CIO of the Year 2023 wordt en maken we ook bekend welke ICT-projecten een award in de wacht slepen. Uit de tientallen inzendingen weerhield de jury zeven projecten die doorstoten naar de volgende ronde en de kans krijgen om zich te verdedigen voor de jury.

Win 1 van de 40 tickets voor een live metaverse-sessie met de CIO of the Year

Benieuwd naar de shortlist? Rep je dan nu naar het metaverse. En wanneer je daar dan toch bent, kan je meteen de exclusieve video’s van de drie genomineerde CIO’s bekijken en deelnamen aan onze wedstrijd. Daarmee maak je kans om 1 van de 40 tickets te winnen voor een volgende, exclusieve metaverse experience: eentje waarin je de kans krijgt om 1-op-1 vragen te stellen aan onze CIO of the Year 2023. Het fysieke evenement is al een tijdje volledig uitverkocht, maar zo krijgt u toch nog de kans om hem of haar prangende vragen te stellen of gewoon beter te leren kennen.