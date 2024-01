TU Delft start samen met Fujitsu kwantumlab op

Het bedrijf en de universiteit gaan samen onderzoek voeren naar quantum computing.

Het Fujitsu Advanced Computing Lab komt te staan in Delft, Nederland, op de campus van de Technische Universiteit van Delft, waar bijvoorbeeld ook al het onderzoeksinstituut QuTech aan hardware voor kwantumcomputers werkt. Bedoeling van de samenwerking is om quantumcomputingtechnologie te ontwikkelen.

‘Quantum computing is belangrijk voor Fujitsu. Voor ontwikkeling van bijvoorbeeld AI en de verwerking van steeds meer data heb je gigantische hoeveelheden rekenkracht nodig, en de traditionele ‘compute’ loopt daar tegen zijn limieten aan,’ zegt Vivek Mahajan, global CTO van Fujitsu op de Quantum Day van het bedrijf in Delft.

Diamant-spin

Heel specifiek gaat het om onderzoek naar diamant-spin-quantumcomputing, een van de verschillende manieren om een qubit te bouwen. Met die diamant-spin qubits willen de onderzoekspartners een blauwdruk creëren voor toekomstige modulaire kwantumcomputers die kunnen opschalen naar meer dan 1.000 qubits. Het onderzoek gaat bovendien verder richting de bijhorende technologielagen, van controlesystemen en architectuur tot algoritmen, om een meer praktische computer mogelijk te maken.

‘Samenwerking met univeriteiten is voor ons belangrijk om meer vooruitgang te boeken’, zegt Mahajan nog. ‘Als bedrijf heeft Fujitu niet het geld van een Google of IBM om te investeren in labo’s. En quantum computing is geen technologie die je zomaar van straat plukt. Het is nog heel nieuw. Deze samenwerking maakt ons competitief en laat ons innoveren.’

Quantumcomputing wordt gezien als de volgende grote stap in rekenkracht maar de technologie staat nog in de kinderschoenen. De al bestaande kwantumcomputers vereisen speciale hardware die meestal in temperaturen net boven ‘absolute zero’ zweven (-273° Celcius) om goede geleiding te voorzien. Ook het opschalen van zo’n computer naar meer dan een paar dozijn qubits (laat staan duizend) vereist nog veel onderzoek.