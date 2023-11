AWS laat vooral duurzaamheidsinspanningen van klanten zien

Amazon Web Services, ’s werelds grootste aanbieder van clouddiensten, die andere bedrijven toont hoe ze duurzamer moeten worden? Het is geen grap: zelf probeert het onderdeel van techreus Amazon het goede voorbeeld te geven met een ambitieus plan om zijn eigen infrastructuur koolstofneutraal te krijgen tegen 2040. En dankzij de AI-diensten van AWS ondernemen ook andere bedrijven, met een veelheid van kleine innovaties, een paar stappen op datzelfde vlak.

De cloud is een ecologische kracht, opperde het Massachusetts Institute of Technology (MIT) niet lang geleden. Alle datacenters over de wereld hebben samen een grotere koolstofvoetafdruk dan de luchtvaartindustrie. Eén gemiddeld datacenter verbruikt het elektriciteitsequivalent van 50.000 huisgezinnen. Allemaal samen verbruiken ze 200 terawattuur (TWh) aan energie, meer dan sommige natiestaten.

Vanuit dat opzicht lijkt het merkwaardig dat uitgerekend Amazon Web Services, de grootste leverancier van clouddiensten, anderen komt vertellen hoe ze het moeten doen. Maar op hun eigen re:Invent-conferentie, deze week in Las Vegas, hadden ze toch al het luisterend oor van hun duizenden bedrijfsklanten. En die kregen nu de volgende boodschap opgelepeld: nòg meer cloudtechnologie. Daar ligt de oplossing.

Eigen servers eerst

Voor zichzelf heeft Amazon Web Services alvast een groots plan uitgezet om zijn eigen infrastructuur koolstofneutraal te maken tegen 2040. Nu al is het bedrijf de grootste zakelijke afnemer van hernieuwbare energie, en overal op de wereld is het zelf zonneparken aan het bouwen om zijn servercenters van groene energie te voorzien.

Tegen 2030 wil het alvast ‘waterpositief’ zijn: de grote hoeveelheden water die AWS nodig heeft om zijn servers af te koelen moeten worden teruggedrongen door de koelingssystemen ‘slimmer’ te maken, en het verbruikte water wordt verder ter beschikking gesteld van landbouwbedrijven in de buurt van de serverparken om hun bodem te irrigeren. Ten derde is er ook wat offsetting mee gemoeid: een deel van het water dat ze voor de koeling van hun infrastructuur gebruiken compenseren ze met projecten die ze samen met ngo’s runnen in ontwikkelingslanden, waar er te weinig of te moeilijke toegang tot proper water is.

Enabler

Maar de kern van hun duurzaamheidsstrategie zit in het enablen, zoals ze dat zo graag noemen in hun zakelijke Koeterwaals, van klanten die opmerkelijke inspanningen op dat vlak leveren door middel van de cloudinfrastructuur en de daarop gebaseerde data- en AI-diensten van AWS. Zoals FlexZero, een start-up uit Chicago die met de AI-technologie van Amazon Web Services heel gerichte en gedetailleerde duurzaamheidsrapporten kan opmaken. Zo kunnen er veel sneller slimme beslissingen worden genomen op dat gebied. ‘We werken bijvoorbeeld samen met een sportarena, die dankzij ons systeem bijna per bezoeker een idee krijgt van hoeveel energie er wordt verbruikt’, zei oprichter David Johnsen. ‘Wanneer een bezoeker eventjes zijn tribuneplaats verlaat voor om een Skittles-reep te gaan halen, kennen we daar in principe de emissiefactor van.’

Een ander voorbeeld dat AWS liet zien was het Zuid-Koreaanse Encored Technology, dat een AI-toepassing op AWS-clouddiensten inzet om zijn eigen klanten onder meer de switch naar hernieuwbare energie te helpen maken: die overgang zet namelijk een enorme druk op het energienetwerk waarop het bedrijf in kwestie aangesloten zit, die zonder dit soort AI-gedreven optimalisatie alleen maar resulteert in tijdelijke extra pieken van vervuilende energie.

‘Onze eigen inspanningen voor een duurzame digitalisering zijn bezig, maar er is een nog veel belangrijkere piste bijgekomen’, vatte Tracy Baldwin, Global Sustainability Lead bij Amazon Web Services, het deze week samen. ‘Er is een kruispunt tussen digitalisering en duurzaamheid ontstaan, dat we dankzij de doorbraak van generatieve AI aan het exploreren zijn.’